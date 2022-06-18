رانيا يوسف تنصح البنات: ما تتجوزوش غير بعد سن الـ30

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحرص الفنانة رانيا يوسف على أن تكون فى تواصل مع جمهورها بشكل دائم، وتحرص دائمًا على توجيه نصائح لهم خاصة البنات، من واقع تجاربها الحياتية الخاصة.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وجهت الفنانة رانيا يوسف نصيحة للبنات بأن يتزوجن بعد سن الثلاثين، إذ قالت: «أنا بنصح البنات إنهم يتجوزوا، بس الفكرة يتجوزوا إمتى، هو ده المهم».

رانيا يوسف تنصح البنات بالزواج بعد سن الـ30

وأكدت رانيا أنها دائما تتحدث مع بناتها فى هذه المواضيع، قائلة: «أنا دايما بتكلم مع بناتى طول الوقت، وبقولهم ميتجوزوش غير لما يلاقوا حقيقي الشخص اللي فعلا أنتي وهو مقتنعين إنكم عاوزين تكملوا الحياة مع بعض، وده مش هيتحقق قبل 30 سنة، لأننا كلنا بنمر كل 10 سنين بمرحلة معينة من النضج والخبرة، وأننا نتعلم من غلطاتنا وغلطات الناس اللي حولينا».

وتابعت رانيا يوسف، قائلة: «أنتي مش هتفهمي يعني إيه بيت وزوج وأسرة ومسئولية غير لما تشتغلي، وتنزلي أرض الواقع وتحتكي بالناس، وتغلطي وتتعلمي من غلطك، وده هيتحقق لما تكونى خلصتي جامعتك واشتغلتي خمس أو ست سنين على الأقل، وعرفتى فيهم إيه هي وقعات الحياة، وفهمتي أنتي عايزة إيه من الراجل اللي عاوزة تتجوزيه، وترتبطي بيه، وإيه شكله ومواصفاته».

وعبرت «رانيا» عن رفضها للمفاهيم التي تربى الكثيرين عليها، حيث قالت: «جو البنت لازم تتجوز 20 سنة وقبل 20، وإن القطر هيفوتك، الحاجات دي كلها اتربينا عليها، ودي حاجات غلط».

آخر أعمال رانيا يوسف

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت مؤخرًا من تصوير آخر مشاهدها فى مسلسل عالم تاني، والذي تشارك فيه بجانب فيريال يوسف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين.