البلوجر هدير عاطف تظهر بـ«بيجامة الولادة».. حديث السيدات والسعر مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت البلوجر هدير عاطف باستقبالها مولودتها الأولى، التي أسمتها «كايلا»، إذ أنها نشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ظهرت خلالها وهي تحمل رضيعتها، وتحتفل باستقبالها بشكل خاص ومميز.

تفاصيل احتفال هدير عاطف بابنتها

وخلال الصورة، ظهرت البلوجر هدير عاطف، مرتدية بما تعرف بـ«بيجامة الولادة»، والتي كانت نوهت في وقت سابق بأنها سترتديها يوم ولادة طفلتها، والتي جاءت باللون الوردي ومصممة بشكل كامل من «الستان».

ودونت البلوجر الشهيرة على الصورة قائلة: «رزقني الله اليوم بمولودة أسميتها كايلا بلال محمود، 16/6 يومي المميز، اللهم احفظها لي ولوالدها، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم أنبتها نباتًا حسنًا وبارك لنا فيها، واجعلها من عبادك الصالحين».

سعر بيجامة الولادة

جدير بالذكر أن الحديث عن بيجامة الولادة لاقى انتشارًا واسعًا على مدار الأشهر القليلة الماضية، وذلك مع حرص العديد من السيدات على ارتدائها في يوم الولادة الخاص بهن، وهو ما ظهرت به مؤخرا البلوجر هدير عاطف.

وبالبحث عن سعر بيجامة الولادة، التي أصبحت منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تم التوصل إلى أنها تباع عبر عدد من الصفحات عبر خاصية الـ «أون لاين» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ويبلغ سعرها نحو 850 جنيها؛ إذ أصبح الطلب متزايدًا عليها بكثرة خلال الأيام الماضية بعد انتشارها وتداولها.

سخرية من بيجامة الولادة

وسرعان ما أثارت الأحاديث عن بيجامة الولادة، حالة من السخرية مع أحدث تقاليع الموضة من قبل بعض السيدات، إذ جاء من بين التعليقات، «مالها الجلابية الواسعة»، «أنتوا بتصعبوها ليه؟».