شقيقتان تحصلان على المركز الأول بالابتدائية والإعدادية الأزهرية: القرآن سر نجاحنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«رضوى وسلمى» شقيقتان من محافظة القليوبية من قرية كفر عامر مركز كفر شكر، حصلتا على المركز الأول في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية على مستوى محافظة القليوبية من معهد بنها النموذجي للفتيات، إذ حصلت «رضوى» الشقيقة الصغرى على المركز الأول في الشهادة الابتدائية، أما «سلمى» الشقيقة الكبرى فحصلت على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية.

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا مع الشقيقتين المتفوقتين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية رضوى وسلمى تيسير السيد، اللتان التحقتا بالأزهر منذ عام واحد فقط، وهما حافظتين للقرآن، وكان لوالدهما ووالدتهما الأستاذة الجامعية، دورًا كبيرًا في تفوقهما.

سلمى: ختمت القرآن منذ عام وهو سر نجاحي

تحكي «سلمى» الأولى علي مستوى محافظة القليوبية في الإعدادية الأزهرية من معهد بنها النموذجي فتيات، أن حفظ القرآن هو سر تفوقها، إذ ختمت حفظ القرآن العام الماضي، ما كان له أثرًا كبيرًا في تحسين أدائها في المذاكرة لتحصل على المركز الأول، رغم أنها تلتحق بالأزهر للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها من عائلة أزهرية وجدها وعمها من مشايخ الأزهر، وأحبت أن تكمل مسيرتهما: « كنت بذاكر من 9 لـ10 ساعات يوميًا، وماما كانت بتسمح ليا استخدم الإنترنت في حدود الدراسة فقط أثناء العام الدراسي، وبحب لعب كرة السلة والرسم».

رضوى: أتمنى أن أصبح طبيبة وأساعد الناس

وأهدت «رضوى» الشقيقة الصغرى الحاصلة علي المركز الأول للشهادة الابتدائية الأزهرية بالقليوبية، تفوقها لأسرتها، مؤكدة أن والديها هما سر نجاحها وتفوقها، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تصبح طبيبة كي تساعد الناس: «الدراسة في الأزهر شرف كبير، وأنا رحبت بفكرة نقلي جدًا، والتفوق الدراسي مبيختلفش في العام أو الأزهري».