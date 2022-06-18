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الامارات | دب يسرق صندوقًا من أمام منزل في أمريكا.. فماذا وجد فيه ؟ (فيديو)

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دب يسرق صندوقًا من أمام منزل في أمريكا.. فماذا وجد فيه ؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقطت كاميرات المراقبة المثبتة داخل منزل في ولاية تينيسي الأمريكية، دبا وهو يسرق صندوقا من أمام المنزل.
وقال صاحب المنزل إنهم كانوا في عطلة نهاية الأسبوع وكانت زوجته قد تسلمت شحنة من الوسائد الجديدة عبر متجر أمازون وتركت صناديق الشحنة أمام المنزل.

وظهر الدب اللص في كاميرات المنزل وهو يلتقط أحد الصناديق بكل هدوء وينصرف، وفيما بعد فتح الدب الصندوق ومزق الوسائد.

يشار إلى أن الدببة السوداء عادة ما تقوم بالبحث عن الطعام، حيث تتبع رائحة الطعام من على بعد ميل كامل. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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