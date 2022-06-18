الامارات | أردني يصطاد صقراً بقيمة نصف مليون .. ثم يعيده لصاحبه في السعودية ! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني يصطاد صقراً بقيمة نصف مليون .. ثم يعيده لصاحبه في السعودية ! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اصطاد مواطن أردني يدعى فهد ابوتايه الحويطي، من محافظة معان الجنوبية، صقراَ ثميناً جداً، لكنه سرعان ما اكتشف ان له صاحباً بانتظاره في دولة أخرى، فاعاده اليه.

وفي التفاصيل، حسب موقع "سرايا" الإخباري فإنه وفي الفترة ما بين شهر سبتمبر وديسمبر من كل عام يتم تنظيم "مقناص" للطيور الحرة في منطقة الجفر في محافظة معان بمشاركة العديد من المهتمين بهذه الهواية من مختلف الدول العربية خاصة الخليجية، حيث كان ابن عشيرة الحويطات بدر فهد ابوتايه الحويطي احد المشاركين في المقناص.

واثناء تجوله في الجفر للبحث عن الطيور الحرة ضمن فترة المقناص، قام برمي طائره مباشرة فور ان ابصرت عينيه طيرًا حرًا يجوب في سماء منطقته، حيث تمكن من "طرح" الطير ببراعة وحرفية عالية.

فرحة الحويطات بالامساك بالصقر كانت لا توصف خاصة وان مواصفات الطير تعد مثالية جدًا، وتصل قيمته بنحو 100 الف دينار اردني اي ما يعادل نحو نصف مليون ريال سعودي، لكن فرحة الحويطات لم تدم طويلًا بعد ان لاحظ وجود "خاتم" في قدم الطير يحمل اسمًا ورقم هاتف احد الاشخاص في المملكة العربية السعودية.

ورغم ان الطائر حر، ومن المتعارف عليه بين الصيادين، بان الطيور الحرة تعود لمن قام باصطيادها حتى وان هربت من "مرابط" اخرى، لكن بدر الحويطي اصر على ارجاع الطائر لمالكه في السعودية دون أي مقابل، حيث تم تسليم الطائر الى احد الاشخاص الذي قام بدوره باعادته لمالكه في السعودية.

وانتشر مقطع فيديو مؤخرًا عبر احدى القنوات الفضائية، بين تفاصيل قصة اصطياد الصقر واعادته الى مالكه في السعودية.

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