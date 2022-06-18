الامارات | تعرَّف على المدينة العربية التي سجَّلت اليوم أعلى درجة حرارة فوق الأرض !

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على المدينة العربية التي سجَّلت اليوم أعلى درجة حرارة فوق الأرض ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت مدينة الفهود بسلطنة عمان، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة في العالم، من بين عدة مدن.

وبحسب ما ذكر موقع "EldoradoWeather" المتخصص، فقد بلغت درجة الحرارة 49 درجة مئوية في مدينة الفهود العمانية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، في حين تبعتها منطقة قرن العلم في عُمان من حيث الحرارة، حيث بلغت الحرارة فيها 48.8 درجة مئوية، وتبعتها مناطق عدة بينها مدن

- صفی‌ آباد (إيران): 48.8 درجة مئوية.

- البصرة (العراق): 48.5 درجة مئوية.

- بهلا (سلطنة عمان): 48 درجة مئوية.

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