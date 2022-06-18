فوائد ماسك القهوة للبشرة.. يعالج حب الشباب ويحمي من الشيخوخة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الوصفات الطبيعية البسيطة، أمر تحرص العديد من الفتيات على استخدامه داخل المنزل، وذلك توفيرا للوقت والنفقات المدفوعة مقابل مستحضرات التجميل المختلفة، إذ تتعدد استخدامات العديد من ماسكات الوجه، والتي من بينها ماسك القهوة للبشرة، والذي يلقى إقبالًا كبيرًا نظرًا لنتائجه الملحوظة.

فوائد ماسك القهوة

وعلى هذا النحو، نستعرض في السطور التالية أبرز فوائد ماسك القهوة، وكذلك الوصفات المختلفة لاستخدامه داخل المنزل، حسب ما ذكر موقع femina العالمي.

1- يهدئ البشرة ويقلل من الالتهابات

يساعد ماسك القهوة على تهدئة البشرة بشكل ملحوظ، وذلك بفضل محتواها من مضادات الأكسدة، حيث تقدم المركبات مثل حمض الكلوروجينيك والميلانويدات تأثيرات مضادة للالتهابات.

2- يقلل من التصبغ والخطوط الدقيقة

يؤدي شرب القهوة إلى خفض تأثيرات حدوث الشيخوخة المبكرة، حيث يقلل استخدام ماسك القهوة موضعيًا من ظهور الإحمرار والخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع الشمسية.

3- معالجة حب الشباب

يحتوي حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعل التطبيق الموضعي لماسك القهوة مفيدًا في علاج حب الشباب والجروح والتهابات الجلد.

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

ومن المعروف والمثبت أيضا، أن لماسك القهوة تأثيرات كبيرة وملحوظة في تفتيح البشرة بشكل فعال، وذلك لأن القهوة غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للشيخوخة، ويمكن أن تعزز صحة الجلد.

ماسك القهوة والسكر والليمون

تُمزج ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وأخرى من السكر في وعاء، ومن ثم اخلطيهم جيدًا لتشكيل عجينة وضعيها على وجهك ورقبتك بالتساوي، واتركيها تجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

يساعد الليمون مع القهوة في إزالة السمرة وتفتيح البشرة، كما أنه يوفر تأثير تبييض خفيف يساعد على التخلص من الجلد الميت ويشجع على نمو خلايا الجلد الجديدة.