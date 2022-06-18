الامارات | 3 قصص حب في حياة ميغان قبل الأمير هاري .. فمن هم أبطالها؟

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قصص حب في حياة ميغان قبل الأمير هاري .. فمن هم أبطالها؟ والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يكن ​الأمير هاري​ هو الرجل الأول في حياة ​ميغان ماركل​، ولا حتى الثاني. فقد إرتبطت عدة مرات حتى أنها تزوجت قبله، ما جعلها تواجه بعض الصعوبات في تقبل الناس لها في بريطانيا.

ومن المستغرب أن تكون المرأة التي تزوج منها أمير من العائلة المالكة مطلّقة، وتمتلك تاريخاً عاطفيا حافلاً، الا أن هناك 3 قصص حب مرّت في حياة ميغان قبل الأمير هاري.. فمن هم أبطالها؟

​تريفور إنجيلوس​: الزوج من عام 2004 حتى عام 2013

ضمن إطار العمل في مجال التمثيل، تعرّفت ميغان ماركل التي كانت تبلغ في ذلك الوقت 23 سنة، على المنتج تريفور إنجيلوس عام 2004، وكان تريفور يملك شركة إنتاج خاصة به تسمى أندر غراوند، فتواعدا لفترة 6 سنوات، قبل أن يطلب تريفور يد ميغان للزواج عام 2010.

في سبتمبر عام 2011، تزوج الثنائي في حفل زفاف فاخر على شاطئ جامايكا، بحضور حوالى 100 شخص من عائلتهما وأصدقائهما. واستمر زواجهما لمدة عامين فقط، وبحلول سبتمبر عام 2013 إتخذا قرار الإنفصال بهدوء، من دون إثارة أية مشاكل من قبل الطرفين، خصوصاً أن لا أولاد لديهما ليتشاركا حضانتهما. وتقول مصادر مقربة من الزوجين، أن سبب الإنفصال كان المسافة بينهما، ففي حين كانت ميغان ماركل تصور مسلسلها suits في كندا، بعد الزواج، كان زوجها موجوداً في أميركا لإنتاج الأفلام.

وكانت تلك الفترة مهمة لمسيرتها التمثيلية، وأصبحت تورونتو المنطقة التي ترتاح فيها، وتأقلمت بسرعة مع سكانها وأصبحت تفضلها على لوس أنجلوس الى جانب زوجها، وهنا بدأت تكتشف أنها تستطيع أن تكون إمرأة مستقلة، وأنها لا تحتاج الى علاقات زوجها وتستطيع تدبير نفسها.

وبعد إرتباطها بالأمير هاري، حاول تريفور أن يستغل الأضواء التي أُعيدت بقوة إليه كونه الزوج السابق لميغان ماركل، وتكلم العديد من المصادر أنه عُرض عليه مبلغ مليون دولار، لكي يفضح كل تفاصيل علاقته بميغان خلال زواجهما، كما قيل إنه يريد إنتاج فيلم حول حياة ميغان ماركل من دون أن يسميها ويكشف تفاصيل وحده يعرفها عنها.

​روري ماكلروي​ – عام 2014

لم تجمعها علاقة جدية بلاعب الغولف المحترف روري ماكلروي، إلا أنهما ظهرا مع بعضهما في عدة مناسبات، ولم يعترفا أبداً أن هناك علاقة تجمعهما أو أن هناك حبا بينهما، إلا أنهما كانا يظهران في صور مع بعضهما على حساباتهما على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما إستعانت ميغان ماركل بروري، خلال تقديمها تحدي ice bucket challenge، ومن بعدها ظلا يتصوران ويظهران بقوة مع بعضهما، إلا أن الأمر لم يطل، قبل أن تدخل ميغان ماركل في العام نفسه بعلاقة جدية، مع الشيف الشهير ​كوري فيتييلو​.

كوري فيتييلو من عام 2014 حتى عام 2016

دخل الثنائي في علاقة في عام 2014، ولم يصرحا حول الموضوع إلا أنهما كانا يظهران مع بعضهما في معظم المناسبات، التي تتم دعوتهما إليها، كما أن كوري كان يناديم يغان ماركل بسيدتي.

علاقتهما دامت حوالى السنتين، وكانا معاً في تورونتو وعاشا مع بعضهما، في الوقت الذي كانت ميغان ماركل لا زالت بطلة مسلسل suits، وكان كوري يعمل كشيف في المنطقة عينها.

ويقال إنها تعرّفت على الأمير هاري بعد مرور وقت قصير على إنفصالها عن كوري، ولم تكن تعرف أن الموعد الذي دبرته لها صديقتها سيوصلها الى الزواج من الأمير هاري، خصوصاً أنها لم تكن تعلم ماذا ينتظرها.

أما عن سبب الخلاف بين كوري وميغان، فيُقال إن الأمور سارت ودية، فكلاهما كانا يهتمان بمسيرتهما العملية، أما علاقتهما فكانت دوماً تأتي في المرتبة الثانية، ولعل ذلك هو السبب الأساسي للإنفصال، إذ أنهما لم يبذلا الجهد المطلوب لإنجاح ما كان بينهما.

وأفادت مصادر مقرّبة من كوري أنه صدم حين عرف من الاخبار أن ميغان ماركل دخلت في علاقة مع الأمير هاري، وبقي تحت الصدمة لفترة، إذ يبدو أنه كان يأمل برجوعهما لبعضهما، لكن ذلك لم يحدث. ولم يستغل كوري ولا حتى روري شهرةميغان ماركل، بعد زواجها من الأمير هاري.

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