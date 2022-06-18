الامارات | شاهد انقضاض نمر على شاب يقود دراجة في الهند .. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد انقضاض نمر على شاب يقود دراجة في الهند .. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو يظهر لحظة انقضاض نمر على شاب يقود دراجة هوائية أثناء مروره بمحاذاة منطقة أشجار كثيفة.

وقالت قناة "NorthEast Now" إن الواقعة حدثت في يناير الماضي، حيث خرج نمر من منتزه "كازيرانجا" الوطني في الهند ليهاجم الرجل.

وفاجأ النمر راكب الدراجة ما تسبب في سقوطه أرضا من فوق الدراجة، لكن سرعان ما عاد النمر ليختفي بين الأشجار، فيما نهض الرجل مسرعا وعاد إلى طريقه.

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