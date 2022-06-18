روجينا تحتفل بتخرج ابنتها.. ومتابعون: «طبق الأصل ماجدة زكي» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما تحرص الفنانة روجينا على مشاركة اللحظات الخاصة التي تجمعها بابنتيها، فمؤخرًا احتفلت الفنانة بتخرج ابنتها الصغرى مريم أشرف زكي، وذلك بنشرها مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي جمعتهما سويًا في حفل التخرج.

رسالة روجينا لابنتها في حفل تخرجها

وخلال الصور والفيديوهات التي نشرتها روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وجهت لابنتها «مريم» رسالة خاصة قالت خلالها: «الحمد والشكر لله، النهاردة من أسعد أيام حياتي يوم تخرج بنتي مريم، فخورة بيكي وباحترامك وحبك لدراستك، من يوم تخرج مايا وأنا مستنية اليوم ده، بشكرك علشان دايما سند وحضن حنين لينا كلنا، يارب دايما أشوفك أنتي ومايا أسعد الناس، مبروك ياحبيبتي ربنا يحققلك كل اللى بتتمنيه».

وخلال الصور ظهرت روجينا بصحبة زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وابنتيها «مايا» و«مريم»، إذ بدت الصغرى متشابهة الملامح بصورة كبيرة مع عمتها الفنانة ماجدة زكي، وهو ما علق عليه عدد كبير من المتابعين.

تفاعل المتابعين مع صور ابنة روجينا

وجاء من أبرز تعليقات المتابعين، «شبه ماجدة زكي جدا»، «ماجدة زكي نسخة طبق الأصل ما شاء الله تشبه عمتها»، «شبه عمتها جدا»، «ما شاء الله مريم كثير تشبه عمتها ماجدة زكي».

روجينا تطالب متابعيها بالدعاء لوالدتها

وقبل أيام نشرت الفنانة روجينا صورة جمعتها بوالدتها، وطالبت متابعيها خلالها بالدعاء لها، لافتة إلى أنها ستجري جراحة دقيقة في المخ، حيث دونت حينها قائلة: «دعواتكم لأمي بتعمل عملية دقيقة في المخ، اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».