لو ابنك في الثانوية العامة.. اعرفي التصرف الصحيح بعد كل امتحان

القاهرة - سمر حسين - ماما

أقل من 72 ساعة تفصل عن طلاب الثانوية العامة وأداءهم لامتحاناتهم في تلك المرحلة الحاسمة، والتي تسبب الشعور بالضغوط النفسية الصعبة والقلق والتوتر الشديدين لطلابها، وهو ما يشكل عبئًا كبيرا على الأم في محاولة لمساعدة أبنائها على التخلص من تلك المصاعب، لذلك عليكِ التعرف على كيفية التعامل بصورة صحيحة لو ابنك في الثانوية العامة، بعد انتهاء كل امتحان.

لو ابنك في الثانوية العامة يمكنك مساعدته من خلال بعض النصائح والخطوات التي نستعرضها في السطور التالية، وفق ما ذكر موقع nhs البريطاني.

لو ابنك في الثانوية العامة.. خطوات التصرف الصحيحة بعد أداء الامتحان

يمكن أن تساعدي ابنك من خلال الحديث معه حول أدائه في الامتحان، وكيفية استعداده للمادة التالية، مع تقديم الدعم المستمر له للتغلب على مخاوفه، وذلك إلى جانب أيضًا القيام ببعض الخطوات التي تتمثل في الآتي:

1- تأكدي من الغذاء الجيد لابنك

لو ابنك في الثانوية العامة، فيعد النظام الغذائي المتوازن أمرًا حيويًا لصحته، حيث يمكن أن يساعده في الشعور بالتحسن أثناء فترات أداء الامتحانات.

2- الحصول على قسط كافي من النوم

النوم الجيد يحسن من تفكير وتركيز ابنك، إذ يحتاج معظم المراهقين من 8 إلى 10 ساعات من النوم كل ليلة، كما يمكنك السماح لابنك الحصول على الاسترخاء من المذاكرة وذلك من خلال مشاهدة التلفاز أو استخدام الكمبيوتر أو الذهاب إلى الفراش.

3- ساعديه على المذاكرة بشكل جيد

تأكدي من أن ابنك لديه مكان مريح للدراسة، واسأليه كيف يمكنك دعمه، أيضا ساعديه على الخروج بأفكار عملية تسهل له عملية المراجعة، مثل وضع جدولًا زمنيًا للمراجعة أو الحصول على النماذج السابقة للامتحانات للتدرب عليها.

4- شجعيه على ممارسة الرياضة أثناء الامتحانات

يمكن أن تساعد التمارين في تعزيز مستويات الطاقة وتصفية الذهن وتخفيف التوتر، لذلك يجب عليكِ أن تشجعي ابنك على ممارستها ولو لقدر بسيط في اليوم.