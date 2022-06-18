الامارات | طالب يشنق نفسه حزناً على وفاة والده

شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يشنق نفسه حزناً على وفاة والده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى طالب مصري حياته شنقاً، بعد أن أصيب بحالة نفسية سيئة، عقب وفاة والده.

وقالت مصادر أمنية، إن الطالب الذي يدرس بالمرحلة الجامعية، شنق نفسه باستخدام حبل داخل منزل أسرته بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن الطالب أصيب بحالة من الحزن بعد وفاة والده، ما دفعه إلى إنهاء حياته على هذا النحو.

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