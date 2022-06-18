6 أفكار هدايا للرجال مميزة ومبتكرة.. بينها جهاز مساج للرقبة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أفكار هدايا للرجال، أمر تبحث عنه السيدات بين الحين والآخر، فالكثير منهن يحاولن البحث عن هدايا تسعد الشريك، والبعد عن التقليدية، والهدايا التي اعتاد عليها الرجل.

أفكار هدايا للرجال

ويرصد «هُن» في السطور التالية عدة أفكار هدايا للرجل ومميزة.

جهاز مساج للرقبة

إذا كان زوجك يعمل مُحاسبًا، صحفيًا، أو حتى موظفًا في بنك، ويضطر للجلوس لفترات طويلة على المكتب، فيمكنك إحضار جهاز مساج الرقبة له، فهو سيكون أنسب الهدايا العملية التي تسعده وتساعده على التقليل من الألم.

عدة حلاقة

حاولي اختيار هدية مُخصصة لشريكك، وتعد عدة الحلاقة واحدة من الهدايا المميزة التي يمكن تقديمها شرط اختيارها بعناية شديدة، اختاري مجموعة متكاملة من عدة الحلاقة التي ستجعل شريكك يشعر بسعادة لحرصك على راحته.

ساعة يد رياضية

تعد ساعة اليد الرياضية من أهم الاكسسوارات التي لا يستغني عنها الرجال، فبالإضافة لفائدتها المعروفة، فهي أيضًا تعطي أيضًا لمسة جمالية على إطلالته.

منتجات العناية الشخصية

احرصي على شراء مجموعة متكاملة من العناية الشخصية بنفس الرائحة مكونة من العطر والشامبو والمرطب لزوجك، فهي دليل قوي على اهتمامك الكبير بأدق تفاصيل شريكك، وحرصك على مظهره، بالإضافة إلى أنه في كل مرة سيستخدم بها العطر سيتذكرك.

مجموعة العناية باللحية

هل شريكك من محبي اللحية؟ إذا كان الجواب نعم، فإن مجموعة العناية الجيدة باللحية، هديةً قيمة، وتعد من الاختيارات المناسبة له، والتي تتكون من زيت اللحية وشامبو اللحية ومصل وبلسم وكريم اللحية وفرشاة، إذ تعمل هذه المنتجات بشكل رائع مع أي نوع من أنواع اللحى الطويلة أو القصيرة أو السميكة أو الرفيعة.

دعوة على عشاء رومانسي

يمكنك الابتعاد قليلًا عن المألوف، ودعوة شريكك إلى عشاء رومانسي، فهي هدية مختلفة ولها معنى رومانسي مميز.