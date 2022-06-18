نصائح للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة.. أكلة ودعاء فيهم السحر

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام ويستقبل الطلاب امتحانات الثانوية العامة، التي تشكل مصدر قلق كبير لدى الكثير، ليس فقط الطلاب ولكن أولياء الأمور أيضًا، الذين يعيشون لحظات عصيبة مع أولادهم منذ انطلاق مارثون الامتحانات وحتى نتائج تنسيق الكليات.

نصائح للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة

وتبحث العديد من الأمهات على نصائح للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة، لتوجيه أبنائهن، من خلال بعض كلمات الدعم، التي تساعدهم في اجتياز تلك المدة الصعبة.

نصائح للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة.. أكلة فيها السحر

وفي هذا الصدد، نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، طلاب الثانوية العامة، بتناول وجبة البليلة خلال فترات الامتحانات، إذ تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والغذائية التي تساعدهم خلال فترة الامتحانات.

وقال «الحداد» في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البليلة مهمة جدًا للطلبة اللي هيمتحنوا، هتقوي الذاكرة وتقوي المناعة يعني هنذاكر وهنحافظ على مناعتنا عشان كورونا»، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والغذائية التي تساعدهم خلال الدراسة والامتحانات.

نصائح للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة

ويقدم «هُن» نصائح عامة وهامة للطلاب للحفاظ على صحتهما خلال ماراثون الامتحانات، جاءت على النحو التالي:

- تجنب السهر، والنوم مُبكرًا.

- تجنب تناول المنبهات مثل القهوة والنسكافيه

- تجنب التواصل مع الأصدقاء خاصة أصحاب الطاقة السلبية.

- غلق الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي لمنع التشتت.

- الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة.

- الإكثار من تناول المكسرات.

- الإكثار من العصائر الطازجة والسوائل.

دعاء يخلصك من قلق امتحانات الثانوية العامة

وقبل بدء امتحانات الثانوية العامة، يحرص العديد من الطلاب، والأمهات على ترديد الأدعية الدينية للتخلص من قلق امتحانات الثانوية العامة، زكان الشيخ متولي الشعراوي، أكد في حديث سابق، أن هناك دعاءً يساعد الشخص للتغلب على مشاعر القلق التي تسيطر عليه.

وأوضح «الشعراوي» في حديثه: «قد أعطى سيدنا جعفر بن أبي طالب، وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان، والوصفة هي أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، وما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني».