«نادية» تروي مأساة ابنها: دهسته سيارة واستحالة يمشي تاني ويحتاج 2100 جنيه يوميا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كان يوم يسير بشكل طبيعي، لا تشوبه شائبة، بينما تنتظر «نادية عبدالمنعم» عودة نجلها الكبير من عمله، على دراجته البخارية، تصنع له أشهى الأطباق ليتشاركوا سويًا الغداء، قبل أن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، بعدما جاءها خبر أشبه بالصاعقة «أحمد عمل حادثة واتنقل المستشفى»، كلمات كالرصاص استقبلتها السيدة، لتسرع خلف نجلها قبل أن تصطدم بالأمر.

«ابني مش هيمشي على رجله تاني»

صراخ لا ينقطع، باتت السيدة تستغيث وهي تسرد ما حدث لنجلها يوم الحادث: «من فترة قريبة استنيته يرجع من الشغل وهو سواقته هادية جدًا، لكن لما اتأخر قلقت لحد ما اتبلغت إن في عربية دخلت فيه بسرعة جامدة، جابته على الأرض اتدغدغ تحتها».

كابوس تعيشه السيدة مع نجلها، الذي أثبتت الأشعة والعمليات وجود كسر بالنخاع الشوكي، يمنعه من الحركة تمامًا، موضحة: «أنا عندي 3 ولاد شايلني وشايلاهم من يوم ما انفصلت من 12 سنة، فجأة واحد منهم مش هيمشي تاني أبدًا، والأمل في العلاج والتأهيل الحركي إنه يقدر يتعايش ويقعد على كرسي».

«عاوز 2100 جنيه في اليوم.. والبركة في ولاد الحلال»

تكاليف باهظة للعلاج يحتاجها أحمد إمام، 21 عامًا، حتى يستطيع الحركة باستخدام الكرسي المتحرك، إلا إنها فوق طاقة الأم، التي استغاثت عبر «هُن» لمساعدتها في استكمال علاج نجلها: «العلاج والجلسات لمدة 3 شهور، وبتكلفة 2100 جنيه في اليوم ومقدرش محتاجة اللي يساعد وحد اتبرع بتكلفة أسبوع».

وأكدت الأم أنها حررت محضرًا ضد المتهم برقم 2110/2022 جنح ثان مدينة نصر.