«موافي» يكشف العلاقة بين ألم الصدر والدورة الشهرية: غير مقلقه

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن ألم الصدر المرتبط بالدورة الشهرية للسيدات، لا يكون سببه عضوي، وربما السبب هو خلل هرموني.

موافي: ألم الصدر المرتبط بالدورة الشهرية لا يمثل خطورة على المرأة

وأضاف «موافي»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ألم الصدر المرتبط بالدورة الشهرية لا يمثل خطورة على المرأة، ولكن ذلك لا يمنع من إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من الأمر.

موافي: القولون العصبي غالبا ما يصاحبه إسهال ومغص

وتابع أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن القولون العصبي غالبا ما يصاحبه إسهال ومغص، وهو مرض يشخص عن طريق استبعاد الأمراض الأخرى في الفحوصات الطبية، مشيرا إلى أن المنظار مهم في تشخيص القولون.

وحذر حسام موافي، من خطورة التوتر على مرضى القولون لأنه يهيج الألم ويزيد من حدته، ناصحا المرضى بضرورة الاسترخاء وتهدئة الأعصاب عند الشعور بألم القولون.

وحذر من الإسراف في تناول المسكنات لأنها تتسبب في فشل كلوي على المدى الطويل، حيث أن الطب دائما ما يبدأ بالتشخيص ومن ثم تناول العلاج المناسب ومن الخطأ تناول المسكنات دون معرفة أسباب الألم.

واستطرد: «فيه ناس فاكرة الستات ضعيفة، لكن القرآن قال (وليس الذكر كالأنثى)، وهو ما يعني أن الأنثى أقوى، كون حرف الكاف في التشبيه يأتي قبل الأقوى، عندما أقول سامح كالأسد فمن يكون الأقوى؟.. الأسد بالطبع».

وأفاد بأن إحدى التجارب أجريت في ألمانيا عبر إدخال شخص على 100 رجل و100 سيدة، مع إبداء محاولته قتلهم، وانتهت إلى قوة رد فعل السيدات، وتماسكهن مقارنة بالرجال.