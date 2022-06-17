أضرار الإندومي للبنات.. هل تؤثر الـ «نودلز» على هرمونات الفتيات؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

أضرار الإندومي للبنات من الأمور التي تهتم بها الفتيات مؤخرا وتبحث عنها كثيرا لمعرفة الأضرار الصحية لتناول الشعرية السريعة التحضير «الإندومي» على صحة الفتيات، إذ انتشرت بعض الأقاويل زعمت وجود مخاطر على صحة الهرمونات بسبب تناول الإندومي.

أضرار الإندومي للبنات

ويعد الإندومي من الوجبات السريعة التي دومًا يُثار الجدل حولها، بسبب شعور الكثير من الأشخاص بالأعياء عقب تناولها، إلا أنها تعد وجبة مُفضلة للكثيرين من فئتي الأطفال والشباب.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عمرو حسن استشاري النساء والتوليد لـ «هُن» إن الأضرار الصحية الناتجة من الأكلات سريعة التحضير تضر الجنسين وليس الفتيات فقط، ولا توجد أضرار على الهرمونات بسبب وجبة الإندومي كما يشاع البعض.

أضرار وجبات الإإندومي

وكان المعهد القومي للتغذية، حذر مرارًا وتكرارًا من الإفراط في تناول الإندومي، مؤكدًا أنه واحد من الأطعمة الجاهزة التي تحتوي على نسبة عالية من النشويات التي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، كما أنها تُقلل من تناول الأغذية المفيدة التي يحتاج إليها الجسم مثل الخضار والفاكهة ومنتجات الألبان.

وعلى هذا الجانب، كانت الدكتورة إيمان سالم، استشاري التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث، قالت لـ«هن»، إن مخاطر الإندومي الصحية تكمن في وجود مادة توضع في الأطعمة المصنعة، تسمى «جلوتامات الصوديوم» التي يجري إضافتها لبعض الأطعمة، لإكسابها الطعم، وتستخدم في الإندومي، والتي لا يجب الإفراط فيها، لأن زيادة تناولها وتراكمها في الجسم يؤثر على الجهاز العصبي.

طريقة تحضير الإندومي في المنزل

3 كوب دقيق.

2 بيضة.

رشه ملح.

ماء للعجن (حسب الحاجة).

ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة صغيرة بودرة بصل.

2 ملعقة صغيرة كركم.

2 ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة كاري.

مكعب مرق.

طريقة عمل الإندومي

احضري وعاء عميق، وقومي بنخل الدقيق جيدًا.

ضيفي البيض للدقيقن ويعجن جيدًا.

ضيفي الماء للعجين، حتى يصبح متماسك، وجاف قليلا.

افردي العجين بالنشابة، ثم يلف رول.

قومي بتقطيع العجين الرول إلى قطع رفيعة جدا باستخدام السكينن ثم ضعيه في قوالب ألومنيوم مربعة للفرن.

ادخلي العجين المُعد سابقًا في فرنا ساخنا على درجة حرارة 170، ويترك حتى ينضج.

على الجانب الآخر، ضعي الماء المغلي على النار وضيفي إليها النودلز.

اخلطي كل البهارات السابقة مع مكعب مرق مبشور، ويضاف إلى الماء المغلي.

تقدم النودلز ساخنة.