أول تعليق من لميس كان مطربة «مسيطرة» عن طلاقها: «ما تقولوا إني حامل بالمرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة السورية لميس كان، صاحبة أغنية «مسيطرة» الشهيرة، جدلًا واسعًا مؤخرًا، عقب أنباء طلاقها بعد شهر من الزواج، الأمر الذي جعل اسمها يتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بين الداعم لها، والساخر منها خاصة عقب شهرتها الواسعة بسبب الأغنية.

أول تعليق من لميس كان مطربة «مسيطرة» عن طلاقها

وفي أول تعليق لها بعد أنباء انفصالها، التي انتشرت بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ردت المطربة السورية لميس كان، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، معلقة: «بعدين ما تقولوا إني حامل كمان بالمرة مشان الخبر يصير تلاتة بواحد».

ثم عادت الفنانة وهي لم تنف أو تؤكد الأمر، خلال ردها على إحدى المعجبات، التي أكدت لها تعاطفها معها بسبب الحديث عن الطلاق، لترد الأخيرة: «يا عمري إنتو»، مُعبرة عن إعجابها برسالتها.

رجل يطلق زوجته بسبب أغنية مسيطرة

وخلال الشهر الماضي، انتشرت أنباء تفيد بطلاق سيدة بسبب هذه الأغنية، إذ نشر المحامي المغربي محمد جمال معتوق، أستاذ القانون والناشط في مجال التوعية القانونية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا : «شخص ما قام بتطليق زوجته بعد أن اكتشف في فيديو له منتشر على تيك توك، قامت الزوجة بتصويره أثناء مساعدته لها في أعمال المطبخ، على أغنية مسيطرة».

الجدير بالذكر أن أغنية مسيطرة للفنانة لميس كان، التي أصدرتها منذ أشهر، حققت أكثر من 186 مليون مشاهدة عبر منصة اليوتيوب.