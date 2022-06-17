الامارات | قرار سعودي يخص سفر وعودة المقيمين

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار سعودي يخص سفر وعودة المقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمحت المديرية العامة للجوازات السعودية للمقيمين بالسفر دون اشتراط تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعودة.

وأوضحت المديرية أنه يلزم لسفر المقيم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول البلد المقصد.

ونقلت صحيفة " عكاظ" عن مصدر في دائرة الجوازات بأنه يمكن للمقيم العودة إلى السعودية دون اشتراط حصوله على لقاح كورونا، مؤكدة أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة وهوية مقيم لدخول المقيم إلى المملكة.

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