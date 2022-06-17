البلوجر أحلام تجهض جنينها.. «مانيكير للنفسية.. وحب لزوجها» (صور)

القاهرة - سمر حسين - ماما

روت البلوجر أحلام عادل تفاصيل ما تعرضت له من عملية إجهاض ودخلها المستشفى، وحرصت على إخبار متابعيها بتفاصيل ما حدث معها، ولكن كعادتها أثارت أحلام الجدل بسبب تصرفاتها أثناء عملية الإجهاض وقبلها، وهو ما شاركته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

البلوجر أحلام تتعرض للإجهاض

شاركت البلوجر أحلام عادل عبر خاصية «ستوري» على موقع «إنستجرام» تفاصيل ما حدث معها من إجهاض للجنين وهو في الشهر الأول، ولكن كعادتها في أي مناسبة تثير الجدل حول ما تتعرض له، فقد ظهرت وهي مبتسمة في الـ«ستوري» وتطمئن الجمهور بأنها على ما يرام، وهو مجرد إجهاض وحالتها تحسنت كثيرا.

وأجهضت البلوجر أحلام وهي في الشهر الأول من الحمل، وقالت إنها عادت لبيتها أخيرا وهي سليمة ومعافاة، وقالت: «كل ده عشان نونو في الشهر الأول ونزل، ربنا يرزق كل مشتاق ويرزقنا جميعا الذرية الصالحة».

أحلام تظهر بفستان الزفاف وهي حامل

وروت أحلام أنها خضعت لجلسة تصوير وهي مرتدية فستان زفاف وميكب وشعر ولم تعلم حينها أنها حامل، وكانت تشعر بتوعك شديد وعينيها تؤلها ولكنها أكملت عملها وتثاقلت على نفسها، لتكتشف بعد ذلك أنها في تلك الفترة كانت حامل وقبل الإجهاض، وكان ذلك قبل حوالي 3 أسابيع.

أحلام تشكر زوجها رغم الخلافات القديمة

ونشرت أحلام فيديو لها برفقة زوجها من فرح وكانت مرتدبة حذاء فلات، وقالت إنه في هذا الوقت كانت تعلم أنها حامل، ولكن على الرغم من ذلك شاء القدر أن تجهض جنينها وهو في شهره الأول، وشكرته على خدمته لها وإعداد الطعام خلال فترة تعبها.

تفاصيل عمل مانيكير وباديكير قبل الإجهاض

وضمن ما شاركته البلوجر أحلام أيضا زيارتها لأحد أماكن التجميل في مصر، وعمل مانيكير وباديكير، وذلك قبل عملية الإجهاض مباشرة: «قلت أروق على نفسي عشان أفك عن نفسي».