دكتور تغذية يحذر من انخفاض السكر في الدم: مؤشر شديد الخطورة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتفاع السكر أهون بكتير من انخفاضه، هو ما يؤكد عليه الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«هن»، مشيرا إلى أن معظم الناس يخشون زيادة نسبة السكر في الدم وليس انخفاضه على الرغم من أنه الأخطر، وفيما يلي ما خطورة انخفاض السكر في الدم.

مخاطر انخفاض السكر

قال الدكتور محمد حلمي إن الناس دائما ما يخشون ارتفاع السكري أكثر من انخفاضه: «صحيح الاتنين ليهم مخاطر وأثار جانبية، لكن مريض السكر ممكن يتعايش مع ارتفاع السكر يوم واتنين وتلاتة ويمكن أسبوع وأكتر بدون أن يتعرض لخطر شديد، أما انخفاض السكر قد يسبب كوارث صحية في ساعات معدودة فهو حالة طوارئ تستوجب التدخل السريع».

ويتعرض الكثيرون مثل مريض السكر، كبار السن، الرياضيون في حالة التمارين القاسية مع عدم توازن التغذية وكذلك متبعي الحميات الغذائية القاسية وغير المتزنة دون إشراف طبي، إذ ينخفض سكر الدم ما يعني عدم توافر الجلوكوز الكافي الذي محتاجه المخ، وهو ما يؤدي بسرعة جدا إلى غيبوبة، وقد تتطور بشكل سريع في حال عدم الحصول على الرعاية الفورية للموت الدماغي المعروف بالموت الإكلينيكي.

أشهر علامات انخفاض السكر

نقص سكر الدم يحفز الجسم على إفراز هرمونات، لإيقاف عمل الإنسولين، وبالتالي تظهر مجموعة من الأعراض المزعجة واللي لايمكن تحملها، ومنها:

الجوع الشديد.

القشعريرة والرعشة.

العرق الغزير وزيادة ضربات القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

لذلك يجب على مرضى السكر أخذ الاحتياط، لأنهم يتعرضون كثيرا لانخفاض السكري، ولذلك يجب على مريض السكر أن يضع في جيبه دائما حلوى مسكرة أو عصير ليرتفع السكر فورا، كما ينصح استشارة الطبيب او التوجه له فورا في حالة لم ترتفع معدلات السكر خلال 15 دقيقة.