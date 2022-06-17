من البيست فريند» لـ«حب عمري».. نادية الخولي فسخت خطوبتها مرتين بنفس الوقت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل حوالي 10 أشهر كانت البلوجر نادية الخولي تعيش فترة صعبة من حياتها، بسبب فسخت خطوبتها لأول مرة، ورغم أنها استطاعت تخطي الألم حينها إلا أن أحزانها تجددت تقريبا في نفس الوقت بفصل الصيف وفسخت خطوبتها من جديد، فبينما كانت الأولى في شهر 8 الحالية وقعت منذ عدة أيام فقط.

فسخ أول خطوبة للبلوجر نادية الخولي: كانت البيست فريند

في شهر أغسطس الماضي، أعلنت نادية الخولي دون الدخول في أي تفاصيل فسخ خطوبتها من الدكتور عاصم الدمنهوري، وكتبت في صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»: «قدر الله وما شاء فعل، ربنا يعوضني خير، وفضلًا بعد إذنكم بلاش أي سؤال، بلاش كلمة ليه، بلاش إيه حصل، كلها حاجات شخصية».

وكانت «نادية» قد أعلنت خطوبتها له قبل أشهر قليلة من إعلان الفسخ، ونشرت حينها عدد كبير من الصور لها مع فستان خطوبتها ومع الدكتور عاصم وقالت حينها إنها خطبت لـ «البيست فريند»، أي صديقها المفضل.

تفاصيل فسخ خطوبة نادية الخولي الثانية: حب عمرها

بعد 7 أشهر من فسخ الخطوبة الأولى، أعلنت نادية الخولي من جديد أنها ارتبطت بـ«حب عمرها»، وهو رضا محمود، الشاب الذي يعمل في مجال الرياضة والتمرين، ولكن تلك الخطوبة أيضا لم تستمر أكثر من 4 أشهر، وخرجت مجددا لتعلن أنها «سينجل».

وفي كل مرة تعلن نادية الخولي، ملكة جمال المحجبات 2021، فسخ خطوبتها تحدث صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انتشار صورها في كل مرة، إذ يتابعها 2.9 مليون شخص، وتنشر دوما عبر «إنستجرام»، صور الخطوبة والحب التي تجمعها بشريك حياتها ما يسبب صدمة في نهاية المطاف لمتابعيها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي المتهم بأخبار البلوجرز المشاهير.