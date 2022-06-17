إصابة زوجة توم هانكس بسبب الجمهور والفنان الأمريكي ينفعل: ضربوها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

كان توم هانكس يغادر مطعمًا في نيويورك مع زوجته ريتا ويلسون مساء الأربعاء عندما كادت مجموعة من المعجبين أن توقع زوجته، وانتشر الحادث على نطاق واسع بعد أن نشرته إحدى قنوات يوتيوب تحت عنوان «غير مخدوع»، إذ انفعل توم هانكس بشدة على المعجبين بسبب زوجته، وذلك بحسب ما نشره موقع «إنسايدر» الأمريكي.

تفاصيل مع حدث مع زوجة توم هانكس

أحاط المتفرجون المتحمسون بالزوجين بهواتف ذكية ممدة محاولين التقاط صور سيلفي مع توم هانكس، البالغ من العمر 65 عامًا، الذي سار بخفة وهو يحاول الخروج، فيما سعي أحد حراس الأمن لاحتواء الموقف بمحاولة إبعاد بعض الأشخاص بعيدًا، لكن «ويلسون»، البالغة من العمر 65 عامًا وتوم هانكس اللذين تزوجا منذ عام 1988، سرعان ما فرقهما الحشد.

وما تعرضت له زوجة توم هانكس هو باختصار أنه قام شخصان، أحدهما يحمل هاتفًا والآخر يحمل كاميرا، بدفع «ويلسون» وداس على كعبيها، وكادت القوة أن تفقدها توازنها وتسقط على الأرض ما أدى لإصابتها.

رد فعل توم هانكس على ما حدث لزوجته

كان «هانكس» هادئًا إلى حد ما حتى تلك اللحظة، ولكنه فجأة أصبح غاضبًا على الفور، ويمكن سماعه وهو يصرخ في الفيديو الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفع يديه لصد الجماهير حتى تتمكن زوجته من السير بعيدًا بأمان، ووبخهم لأنهم «ضربوا زوجته».

بدا بعض الجماهير الذين أحاطوا بتوم هانكس محرجين بعد أن انفعل عليهم بسبب أفعالهم التي اعتبرها عدوانية، ولكنهم قدموا للمثل العالمي اعتذارًا لأنه ترك المكان بصحبة زوجته وركب سيارته وقالوا بصوت عالي: «آسفين على ذلك، توم».

ومن الجدير بالذكر أن توم هانكس يروج لفيلمه الجديد «إلفيس»، من إخراج باز لورمان وبطولة أوستن بتلر كمغني أسطوري، إذ يلعب دور العقيد توم باركر، مدير إلفيس بريسلي في الفيلم، والذي يُعرض في السينما في 24 يونيو.

وظهر توم هانكس منذ عدة أيام أيضا متجولا في الشارع ولكنه بدا وقد خسر كثير من وزنه أمام الكاميرات ما جعل الجمهور يتسائل هل هذا من أجل فيلمه الجديد «إلفيس»، أم بسبب إصابته بمرض السكري من النوع الثاني بحسبما أعلن قبل عدة سنوات، مؤكدا أن عاداته الغذائية السيئة كانت السبب في إصابته بالسكري، إذ لم يكن يفكر في طعامه وكان يأكل أي وكل شيء ووصف نفسه بأنه كان أحمقا ما أدى لإصابته بهذا المرض في نهاية المطاف.