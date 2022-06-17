قصة أم تكافح لعلاج نجلها وإلحاقه بالمدارس: ولد بـ3 عيوب خلقية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أنجبته عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، إذ وُلد بـ3 عيوب خلقية، في القدم والركبة ودون عظمة في القدم، ما جعلها تذهب به إلى مستشفى أبو الريش ليخضع لجراحتين في القدم.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «راندا.. قصة أم مصرية ضحت من أجل إسعاد نجلها مبتور السوق».

رفضت بتر قدمي ابنها

الطبيب المسؤول عن الحالة العلاجية للطفل «كريم» قال لوالدته «راندا» إنها ستتعب كثيرا من أجل علاج حالته، حتى يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وأخبرها بأن تجري له جراحتي بتر لقدميه، وهو ما رفضته، إلا أنها قالت إنها ستستكمل علاجه.

عقب ذلك، قررت الأم أن يخضع ابنها إلى 5 جراحات في القاهرة، إذ أنه بمستشفى الطلبة بالإسكندرية خضع لجراحتين في الركبة، وكانت أخر جراحة في السنة الماضية، وأخبرها الطبيب المعالج أنه سيجري علاج طبيعي حتى تطول قدمه، وإن لم يحدث ذلك، فإنه سيخضع لجراحة «شق عظمة».

المدارس الخاصة ترفضه

عانت الأم كثيرا مع ابنها حتى تجعله يلتحق بمدرسة، إذ رفضته المدارس الخاصة، بدعوى أنها لن تتحمل مسؤوليته، ولم تقبله إلا مدرسة واحدة فقط لم يحبها أو هي: «ابني كل سنة بيطلع الأول وشاطر في دراسته وذكي، ومفيش حاجة في مخه، كل مدرس يقولي وديه مدرسة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا مش موافقة لأنه مش محتاجها، والحمد لله بقى أحسن من الأول بكتير».