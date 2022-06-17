البلوجر نادية الخولي تفسخ خطوبتها من «حب عمرها»: الحياة بقت مرعبة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في شهر فبراير الماضي أعلنت البلوجر نادية الخولي خطبتها لرضا محمود، ووصفته حينها بأنه «حب عمرها»، ولطالما كانت أخبار البلوجرز تستهوي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لذا أحدث خبر فسخ خطبتها جدلا كبيرا بسبب الصور الكثيرة المنتشرة لهما فضلا عن كلمات الغزل، فما هي القصة؟.

خطوبة نادية الخولي

«يوما ما سأكون عروسة تخطف الأنظار وقلوب الجميع بلا شك»، هكذا كتبت البلوجر نادية تعليقا على خطوبتها، وحينما أعلنت أنها أخيرا قالت «نعم» لحب عمرها، وتمت الخطوبة بالفعل في فبراير الماضي، وتخيرت له نادية الخولي فستان من البيبي بلو المزين بالقلوب والنجوم الهاند ميد، وقالت إن تلك الخطوبة هي فرحة كبيرة لأنها وثقت ارتباطها بـ حب عمرها رضا محمود.

وعلى الرغم من أن نادية الخولي كانت مخطوبة من قبل إلا أن رضا ظل متمسكا بأمل الزواج منها، وبالفعل تمت الخطوبة والزواج كان مقررا له بعد أشهر قليلة.

صدمة فسخ الخطوبة

ظلت نادية الخولي، وهي الصديقة المقربة لـ البلوجر الشهيرة بطوطة نصر بعيدة عن السوشيال ميديا لفترة، وهو ما جعل متابعيها يتساءلون عن سبب الغياب، وخاصة أنها عادت لتوها من رحلة إلى تركيا مع بطوطة ومجموعة من الأصدقاء جميعهم بلوجرز.

وفجأة ظهرت نادية الخولي مساء أمس لتعلن فسخ خطوبتها، وتدعي له بالخير والصلاح، وقالت إن ما جمعهما خير وما سيظل بينهما الدعوات الطيبة بالأفضل، هذا الإعلان أحدث جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت الفتيات بعدم إعلان الخطوبة، فيما قالت أخريات إنه الحب ليس ضمانا للزواج.

تعليقات السوشيال ميديا على فسخ خطوبة نادية الخولي

انتشرت الكثير من التعليقات على فسخ الخطوبة ومن بينها: «حقيقي الحياة بقت مرعبة بشكل غير طبيعي، نادية كانت طايرة من الفرحة أنها أتخطبت لحب عمرها بعد ما الدنيا خبطت فيهم يمين وشمال، وفجأة كل ده يروح!، حرفيا 0% أمان لأي علاقى، خلينا متفقين أن الحب غير كفيل لاستمرار أي علاقة، وحقيقي مافيش أي حاجة تضمن أي علاقه غير ثقتنا في ربنا سبحانه و تعالي بس، ربنا يعوض قلوبنا جميعا».

وقالت أخرى: «مش عندي ولا متابعاها بس دايما بتظهرلي بوستات خطوبتها وفسخها والحاجات دي يا جماعة ما قولنا أسروا الخطبة وأعلنوا النكاح بجد الموضوع بقى مرعب كل مرة نعمل خطوبة ونعزم أمة محمد وننزل صورنا وحب عمرنا وحياتنا وهوب فسخنا!».