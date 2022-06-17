علاقتي مع أمي سيئة ماذا أفعل؟.. نصائح لتحسين العلاقة بين الأبناء وأمهاتهم

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الفتيات خاصة في مرحلة المراهقة من العلاقة السيئة مع الأم، وكثرت المشاكل والشجارات بينهما، وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر بينهما خاصة إذا كانت الأم من الشخصيات المتحكمة والابنة أو الابن من الشخصيات المتمردة هنا يحدث الصدام، ولكن مع كثرة الصدامات والمشاكل تؤدي إلى تدهور العلاقة بينهما، ولذلك سنعرض بعض النصائح التي من شأنها أن تنهي هذه المشاكل وتصبح العلاقة بينكما ودية وبلا مشاكل.

نصائح لتحسين العلاقة السيئة بين الأم وأبنائها

عرض برنامج «الدين والحياة» الذي يعرض على قناة «الحياة» بعض النصائح لتحسين علاقة الأم بأبنائها ومنها:

ـ تجنب الضغط على الابناء خاصةً في فترة الامتحانات أو عندما يكونوا سئ المزاج.

ـ البعد عن التعسف في استخدام حقوق الوالدين واحترام حقوق الطفل، وعدم إعطاءهم أوامر فقط واجب تنفيذها وهو ليس في مقدرته تنفيذها.

ـ الحنية على الأبناء والبُعد عن القسوة أو الدعاء عليهم لأنه إذا استجاب هذا الدعاء الأم أول من ستحزن وستتضرر من هذا الدعاء.

ـ ضرورة طاعة الأم والأب في كافة الأمور لأن الله سبحانه وتعالى وصانا بذلك في قوله العزيز في سورة الأحقاف : «وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

ـ تسهيل الأمور على الأولاد.

ـ الرفق بأولادك وعدم ضربهم أو التقليل من شأنهم.

ـ إذا كانت الأم قاسية؛ عليك تذكر ما قدمته الأم عندما كنا صغار وهي تهتم بك وتسهر الليالي بجوارك عندما تكون مريضًا، فليس عليك محو كل هذا بسبب أفعالها عندما كبرت، فعندما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالأم ثلاث مرات والأب مرة واحدة، شرح أحد العلماء هذا وقال أن الأم تنفرد بثلاث مراحل مع الابن في حياته، الأولى عندما كانت حامل وما يأتي مع ذلك من آلام وتعب، الثانية تعبت وهي تضع وتولد، والثالثة تعبت وهي تُرضع، كل هذه المراحل فعلتها الأم بمفردها، وتشارك الأب في المرحلة الرابعة وهي مرحلة التربية والاهتمام بالابن، وبسبب أن الابن لم يرى هذه المراحل الثلاثة فلا يتذكر منها أي شئ عند الحزن أو الغضب ويتذكر فقط أن الام اساءت إليه وكانت قاسية.

أسباب العلاقة السيئة بين الأم وابنائها

وكشفت الدكتورة، ناديا أبو هناد، الاستشارية النفسية، عن أسباب العلاقة السيئة بين الأم وابنائها في مرحلة المراهقة وطبيعة العلاقة بينهما ردًا على سؤال ورد إليها عن صعوبة تعامل الأم مع ابنتها في مرحلة المراهقة وأن الحديث يذهب دائمًا للشجار، مؤكدة على أن مهارات التواصل هي أهم شئ في التعامل مع الأشخاص.

وقالت: «مرحلة المراهقة من الطبيعي أن يكون الفرد فيها حساس تجاه أي شيء يُقال أو أي سلوك من قبل أي شخص، والعلاقة بين الأم وأطفالها علاقة سامية لا يمكن للأم أن تكره أبنائها، لكن يبدو واضحا هنا أن الاثنين تفتقدان مهارات التواصل مع بعضكما البعض، حاولي أن تفهمي وجهه نظرها عندما يحدث أي إشكال بينكما، وعندما تشعرين إنك في حاجة إليها إذهبي إليها وأخبريها بذلك».