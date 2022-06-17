الامارات | آلة حاسبة تكشف كم مرّة يقول فيها الآباء "نعم" أو "لا" لأطفالهم !

شكرا لقرائتكم خبر عن آلة حاسبة تكشف كم مرّة يقول فيها الآباء "نعم" أو "لا" لأطفالهم ! والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكشف آلة حاسبة جديدة على الإنترنت عن عدد المرات التي ستقول فيها لأطفالك "نعم" و "لا" قبل بلوغهم سن 16 عامًا مقارنة مع الآباء الآخرين.

و سواء سمحت لأطفالك بالبقاء مستيقظين بعد وقت نومهم أو إذا لم يكن الأمر كذلك تمامًا، فسوف تكشف لك الآلة الحاسبة عما إذا كنت أمًا مرحة أم أبًا متعجرفا.

وتم تطوير الأداة بعد أن وجدت الأبحاث أن الآباء يقولون "لا" لأطفالهم 8395 مرة في السنة - على السهر، وتناول الحلوى قبل النوم، وشراء شيء ما عند التسوق على الأرجح للحصول على استجابة سلبية.

و كشفت دراسة استقصائية شملت 2000 من الآباء والأمهات، لأطفال تتراوح أعمارهم بين 1 و 16 عامًا، أنهم يرفضون أسئلة واستفسارات أطفالهم بمعدل 23 مرة في اليوم. ولكن من المرجح أن يقول الآباء لأطفالهم "نعم" و "لا" بشكل أكبر مقارنة بالأمهات، وفقًا لبحث أجراه معسكر الأطفال ومقدم عطلات المغامرات العائلية PGL وأظهرت النتائج أن ما يقرب من الثلثين (64 بالمائة) يقولون "لا" لأطفالهم لنفس الطلب مرارًا وتكرارا. ومن بين أولئك الذين شعروا أنهم يقولون "لا" في كثير من الأحيان، قال أكثر من النصف (54 بالمائة) فعلوا ذلك لمساعدة أطفالهم على فهم أنهم لا يستطيعون الحصول على كل شيء. و 37 في المائة لا يريدون أن يفسد أطفالهم، بينما يفعل 34 في المائة ذلك لحماية أطفالهم.

و تشمل الأشياء الأكثر شيوعًا التي يُقال لهم "لا" من أجلها البقاء مستيقظًا عند وقت النوم (29 بالمائة)، وتناول الحلويات قبل النوم (29 بالمائة)، وشراء شيء ما في كل مرة تتسوق فيها الأسرة (26 بالمائة). ومع ذلك، اتضح أن الآباء سيقولون "نعم" أكثر من "لا" - أي ما مجموعه حوالي 8800 مرة في السنة.

والسبب الرئيسي لقول "نعم" هو لأنه الخيار الأسهل (42 بالمائة)، لكن 32 بالمائة يريدون السماح لأطفالهم بالسيطرة على قراراتهم الخاصة، وخُمسهم حاولوا تربية أطفالهم في بيئة لا يُقال لهم فيها أبدًا "لا"، وكانوا يجيبون دائمًا بطريقة إيجابية.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الآباء يجدون صعوبة في قول لا، بما في ذلك للوجبات الخفيفة بين الوجبات (12 في المائة) والنوم في السرير مع الأم والأب (11 في المائة) وتأجيل واجباتهم المدرسية إلى وقت لاحق (8 في المائة).

لكن 71 في المائة من الآباء الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الأطفال الذين يقال لهم دائمًا "نعم" يصبحون مدللين، مع اعتبار سن الثالثة من العمر الأصعب لقبول الأطفال بـ "لا"، و 32 في المائة لديهم نهج "شرطي جيد، شرطي سيء" في تربية الأبناء مع شريكهم - حيث يكون أحدهما صارمًا والآخر أكثر تراخياً في التعامل مع الطفل.

كما أحدث العمر فرقًا، حيث يعتقد 38 بالمائة من آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عامًا أنهم يقولون "نعم" لأطفالهم في كثير من الأحيان، مقارنة بـ 31 بالمائة من أولئك الذين لديهم أطفال في سن السابعة وما دون، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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