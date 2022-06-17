وفاة المخرجة نسمة زعزوع في حادث أليم «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن والصدمة يعيشها أهل وأصدقاء الصحفية المصرية نسمة زعزوع، التي توفيت فجأة أمس إثر حادثة ألمت بها على طريق السويس وتحديدا عن الكمين 109، وطلب محبوها وأصدقاؤها من الجميع الدعاء لها، وتحولت السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء لنعيها.

من هي نسمة زعزوع؟

هي شابة مصرية تعمل في المجال الإعلامي منذ عام 2014.

درست في كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، ورحلت فجأة.

درست في جامعة غرب لندن.

درست أيضًا في واحدة من مدارس لندن في مجال الإعلام لمدة سنتين من 2014 وحتى 2016، وهي MetFilm School.

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بدأت عملها في مجلة الشباب TeenStuff، قبل أن تنتقل إلى العمل لدى «كلمتنا».

عملت في جريدة «الوطن» على تصوير الفيديو بعد ذلك.

عملت كمحاضرة في جامعة MSA، في الأفلام الوثائقة والحكي.

عملت في مجال صناعة الأفلام والإخراج والتصوير.

كيف نعاها أصدقاؤها على فيسبوك؟

في ساعات متأخرة من مساء أمس تحول فيسبوك إلى دفتر عزاء لـ نسمة، فقد كانت الحادثة التي ألمت بها بمثابة الصدمة، وقد نشر أحد الأشخاص بطاقتها الشخصية وأبلغ أنه وافتها المنية في حادث أليم على طريق السويس، ونشر صورة لسيارتها وهي مهشمة تحت سيارة نقل أخرى، وطلب من معارفه سرعة الحضور لتعثر فتح هاتفها المحمول بواسطة البصمة.

وبمجرد انتشار الخبر بدأ الأصدقاء والأهل في نعيها، حيث كتب أحدهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وأضاف آخر: «كنت علي بالي من كام يوم ياحبيبتي نسمة كانت حرفياً من أحسن الناس صديقة ومعلمة اشتغلنا مع بعض وأخدت على إيدها كورس في صناعة القصة التليفزيونية».

وتابع آخر: «عظيمة مهنياً وسط أساتذة كبار رغم صغر سنها نسمة كانت مدعمة ومشجعه وبتدي كل واحد حقة طموحة وجدعة مش عارفة أقول في حقك أيه ولا أيه.. صدمة حقيقي صدمة في أمان الله يا حبيبتي في الجنة ونعيمها يا رب».

وقال آخر: «صدمة.. استغفر الله العظيم ربنا يرحمك ويصبر أحبابك وفاة زميلتنا نسمة في حادث في طريق السويس».