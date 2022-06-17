الامارات | فنانة مصرية مشهورة: بدأت حياتي "جرسونة" و"عاملة نظافة بالحمّامات" في أمريكا !

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مصرية مشهورة: بدأت حياتي "جرسونة" و"عاملة نظافة بالحمّامات" في أمريكا ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تحظ أي ممثلة بسرعة في الصعود مثلما حدث مع أمينة خليل، لكنها تقول عن بداياتها خضت تجربة الحياة كاملة خلال اغترابي في امريكا، كنت أدرس وأعمل في نفس الوقت، عملت "جرسونة مقهى" و "عاملة نظافة لدورات المياه" !

لكن الفتاة الموهوبة التي بدأت مسيرتها الاحترافية عام 2011 بعدد من الأدوار بين السينما والتليفزيون، سرعان ما حصلت على فرصتها بدور كبير في مسلسل حقق نجاحا كبيرا في عام 2012، وهو مسلسل “طرف ثالث”، لتخطو سريعا بعد ذلك نحو النجومية والشهرة.

ولدت أمينة خليل في القاهرة في 26 أكتوبر عام 1988، وتنتمي لعائلة فنية، فهي ابنة شقيق الموسيقار يحيى خليل، الذي تقول عنه، “ضهري وسندي وكان يحمسني على دخول الفن وكان دائما ما يُساعدني أن أكون إنسانة مُثقفة من خلال إرشادي إلى بعض أنواع الموسيقى التي تساهم في تنمية ذوقي، لكنه في نفس الوقت لم يكن له علاقة بدخولي مجال التمثيل والسينما ولم يتوسط لي أبدا”.

أهتمت بالتمثيل منذ صغرها، حيث درسته بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي تخرجت فيها عام 2009، وأحبت أن تكمل دراستها بأمريكا، لكن 8 جامعات هناك رفضت انضمامها إليها لكن أمينة لم تيأس وقررت الانضمام إلى عدة ورش للتمثيل، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، حيث درست بمسرح “لي ستراسبرغ”، وتقدمت لدراسة التمثيل بجامعة“هارفارد”، ثم سافرت إلى موسكو لدراسة التمثيل أيضا في عام 2011.

وتقول أمينة عن فترة دراستها فن التمثيل في الولايات المتحدة، أنها خاضت تجربة الحياة كاملة، وقررت أن تدرس وتعمل في نفس الوقت، فوالداها كانا يريدان أن تخرج إلى العالم وتعتمد على نفسها، وفعلا عملت “جرسونة” و”عاملة نظافة لدورات المياه”، لكن لأنها تعشق التسوق كانت تصرف كل أموالها في شراء الملابس، وعندما كانت تطلب من والدها أموالا، كان يرفض، لأنه أراد أن تعتمد على نفسها، لكن والدتها كانت تنقذها في هذه المواقف وترسل لها الأموال.

وعن فكرة سفرها للخارج قالت أمينة: “أسرتي ساعدتني في ذلك، وتركوني أسافر وأنا في أوائل العشرينات من عمري، لأنهم كانوا يرون أن هذا من أهم الأشياء التي تصنع (ست بـ100 رجل)، كانوا يريدون أن أكون متفتحة، وقادرة على التعامل مع الناس”.

وأضافت: “أنا (ست بـ100 راجل)، رغم أن هذا المسمى غير محبب بعض الشيء، لكني كذلك، وهناك أشياءً لها علاقة بالمرأة أتمسك بها، ولا أريد أن أكون (بـ100 راجل) فيها، فلا أريد على سبيل المثال تغيير عجلة السيارة أو الذهاب للميكانيكي، فهذا ليس من شأني كامرأة، لكن أنا (بـ100 راجل) في (الجدعنة)، وصديقة جيدة، وطموحة، وفي هذه الحالات ينطبق علي هذا المسمى، لكن في أي عمل يحتاج مجهود بدني لا تنطبق علي تلك المقولة”.

وإعتادت أمينة منذ صغرها على مواجهة التنمر، وكانت المرة الأولى من بعض صديقاتها في المدرسة، مما جعلها تتخذ موقفاً حاسماً بالإبتعاد عنهن، وعندما أصبحت نجمة، ورأت المتنمرات عليها قديما وهن سعيدات بمقابلتها، أصبحت تتصور معهن وهي تخرج لسانها كرد إعتبار لنفسها، بأنها صارت ما أصبحت عليه من شهرة، وواجهت التنمر بكل قوة.

وكشفت كذلك عن عقدتها التي أثرت عليها وهي حجم وشكل أنفها موضحة قائلة: “كبرت وأنفي كبير طول عمري، وكان يغضبني شكله في الماضي، وحينما احترفت العمل السينمائي كان يقال لي صراحة إنه يجب علي تجميل شكل أنفي، لذلك كنت أحاول الهروب بها بأي شكل من كل مشهد وصورة، وقررت أن أجري عملية تجميل، وحجزت بالفعل، وقلت لأمي لن أستطيع مواجهة المضايقات مرة أخرى، وكادت أن تسبب لي عقدة نفسية”.

وتابعت: “حجزت مع الدكتور، ولم أكن مطمئنة لهذه العملية، وقبل العملية بيومين وقعت من على السلم، وحدثت كدمات في وجهي، وتم تأجيل العملية، وشعرت أنها رسالة من الله أن لا أجري تلك العملية، وأنه لابد أن أثق في شكلي ونفسي، وأواجه الناس، وبدأت أسخر من نفسي قبل أن يسخر مني الآخرين، لدرجة أنني شاركت في إعلان أسخر فيه من شكل أنفي، والآن هناك كثير من الفتيات لديهن نفس المشكلة ويتواصلن معي لكي يحصلن على النصيحة، وأقول لهن أن يتقبلن أنفسهن دون خوف”.

وتزوجت أمينة من أخصائي الطيران الشراعي كريم الخشاب عام 2015، وانفصلت عنه بعد عدة أشهر، ثم تمت خطبتها لرجل الأعمال عمر طه في يوليو عام 2020، لكنها انفصلت عنه أيضا بعد فترة.

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