أسهل طريقة لحساب السعرات الحرارية.. « تابع وزنك باستمرار»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع دخول فصل الصيف يأتي السؤال الأهم «عايز أخس؟!» وذلك بسبب التزاحم على المصايف والسفر للبحر وارتداء الملابس الخفيفة نوعاً ما، ولهذا يزيد البحث على اسهل طريقة لحساب السعرات الحرارية التي تلعب دوراً فعالاً في خسارة الوزن وهو ما يقدمه «هن» في التقرير التالي.

أسهل طريقة لحساب السعرات الحرارية في الطعام

اسهل طريقة لحساب السعرات الحرارية في الطعام، اولا الحرارية هي وحدة للطاقة، وليست مقياسًا للوزن أو كثافة العناصر الغذائية، ومع ذلك فإن السعرات الحرارية التي تتواجد على ملصقات التغذية هي في الواقع سعرات حرارية أو كيلو كالوري، وفقًا لمنظمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، وتشير عبوات الطعام دائمًا إلى السعرات الحرارية ، قالت جريس ديروشا، أخصائية التغذية والمدرب الصحي المسجل في بلو كروس بلو شيلد بولاية ميشيغان :«إن السعرات الحرارية الواحدة هي كمية الطاقة المطلوبة لتسخين كيلوجرام واحد من الماء بدرجة واحدة مئوية».

كما تأتي من أحد المغذيات الكبيرة الثلاثة: الدهون والكربوهيدرات، كما تسمح بيانات السعرات الحرارية المتوفرة على عبوات الطعام للناس بحساب هاتفهم الشخصي، بعض الأطعمة مثل البروتين والدهون ، تجعلك تشعر بالشبع بسرعة أكبر من الأطعمة مثل الكربوهيدرات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استهلاك سعرات حرارية أقل عند اتباع نظام غذائي غني بالبروتين مقارنة بنظام غذائي غني بالكربوهيدرات ، على الرغم من الشعور بالشبع بنفس القدر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية من خلال قياس الطاقة داخل الطعام ، يمكن للمستهلك أن يصبح أكثر وعياً بالطاقة التي يزودها، وذلك وفقا لموقع health harverd.

أسهل طريقة لحساب السعرات الحرارية في الجسم

وأسهل طريقة لحساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم أولاً، اضرب وزنك الحالي في 15 وهو تقريبًا عدد السعرات الحرارية لكل كيلو من وزن الجسم اللازم للحفاظ على وزنك الحالي إذا كنت نشيطًا باعتدال، والنشاط المعتدل يعني ممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًا في شكل تمرين مثل المشي بخطى سريعة ، أو صعود السلالم ، إذا كان طولك 150 ووزنك 70 كيلو، وتحتاجين إلى خسارة حوالي 6 كيلو من وزنك لوضعك في نطاق وزن صحي، يجب ضرب الوزن 70 كيلو في 15 ، فستحصل على 1050، وهو عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميًا للحفاظ على وزنك الحالي، واذا كنتي تفكرين في فقدان الوزن ، سوف تحتاجين إلى الحصول على أقل من هذا الإجمالي.

وعلى سبيل المثال، لفقدان أقل من كيلو جرام وهو معدل يعتبره الخبراء آمنًا، يجب أن يوفر استهلاكك الغذائي 500 إلى 1000 سعر حراري أقل من إجمالي السعرات الحرارية للحفاظ على الوزن، إذا كنت بحاجة إلى 2325 سعرة حرارية في اليوم للحفاظ على وزنك الحالي ، فقلل السعرات الحرارية اليومية إلى ما بين 1325 و 1825، أما إذا لم تناسب الرياضة انتي بحاجة زيادة النشاط في يومك، من أجل خسارة ما لا يقل عن نصف كيلو جرام في الأسبوع، حاول أن تمارس 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني في معظم الأيام، وقلل ما تتناوله من السعرات الحرارية اليومية بما لا يقل عن 500 سعرة حرارية. ومع ذلك، يجب ألا يقل تناول السعرات الحرارية عن 1200 في اليوم عند النساء أو 1500 في اليوم للرجال، إلا تحت إشراف أخصائي صحي، ويمكن أن يؤدي تناول عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية إلى تعريض صحتك للخطر.