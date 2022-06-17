«تشهد هزايمي إني حاولت».. رحيل «ندى» المفاجئ يجتاح «فيس بوك» وخطيبها يكشف سبب حزنها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت أخبار موت الشباب تفجع القلوب، ويهتز الكثيرون بمجرد سماعها، خاصة لدى رواد «السوشيال ميديا»، إذ تتصدر أنباء وفاة الشباب حديث الرواد عقب نشرها مباشرة، وينتشر الحزن في جميع القلوب، على الرغم من عدم معرفتهم للشخص بعينه، وهو ما حدث بعد أن تصدر خبر وفاة فتاة تدعى «ندى» التي لاحقتها العديد من الشائعات بعد وفاتها منها من استغل ما نشرته قبل وفاتها بساعات واتهامها بالانتحار.

سبب وفاة ندى علاء

ولكن السبب الحقيقي لوفاة ندى علاء وضحه خطيبها هشام إبراهيم خلال حديثه مع «هن»،الذي لم يستطع التحدث بما يكفي لموقفه الصعب والمؤلم، بعد أن فقد ونيسة قلبه بعد أشهر قليلة من خطوبتهما التي لم تتعد الـ7 شهور، فهي لم تعش ربيع عمرها مثل أقرانها من الفتيات، وشاء القدر أن وافتها المنية في يوم 15 يونيو لعام 2022.

وبأسلوب مقتضب، أكد خطيبها أن الوفاة حدثت بشكل طبيعي، وأنكر ما يتداول بشأنها «هي ماتت بشكل طبيعي»، والسبب وراء وفاتها هو حزنها المستمر على تعب والدها، مشيرًا إلى أن حالتها النفسية ساءت إلى حد كبير خلال الفترة الأخيرة حزنًا على والدها الذي تراه يتألم دائمًا أمام عينها «نفسيتها كانت وحشة جدًا بسبب بباها»، والكلام الذي تداول عبر منصات «السوشيال ميديا» على لسانها كان مجرد اندفاع من الفتاة للتعبير عن حزنها فقط «هي كتبت كلام عبر عنها زعلها بس».

ولم يعد في يد هشام سوى الدعاء إلى فقيدته بالرحمة والمغفرة وأن يتغمدها الله بواسع رحمته، وطلب الدعاء لها من الجميع «ربنا يرحمها، وكل الناس بتدعيلها اللي يعرفها واللي ميعرفهاش.. ادعولها دايمًا».

آخر منشورات ندى علاء «على فيس بوك»

ولم يكن الكلمات الأخيرة للشابة ندى علاء ابنة محافظة الدقهلية مركز ميت غمر هي الوحيدة التي شهدت على تدهور حالتها النفسية، إذ نالت صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الكثير من الكلمات التي تحمل مشاعر الحزن والآلام التي تعيشها خلال هذه الفترة ومن بينها: «تشهد عليا هزائمي إني حاولت».. وأخرى تدعو الله أن يخرجها من حالتها.