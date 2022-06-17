صبغات شعر 2022 للبشرة البيضاء.. «جربتي الباستيل بينك والأرجواني؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تريد السيدات مع كل فترة من فترات حياتها تغيير لون شعرها حتى تشعر بالتجديد والحيوية، ولكن عليها اختيار لون الصبغة المناسب لدرجة بشرتها، فليس كل الألوان لائقة على كل أنواع البشرة المختلفة، كما أن الألوان تتغير من سنة إلى أخرى، وفقًا لأحدث صيحات الموضة في هذا الوقت، لذلك سنعرض لكِ صبغات شعر 2022 للبشرة البيضاء.

صبغات شعر 2022 للبشرة البيضاء

البشرة البيضاء من أكثر أنواع البشرة تميزًا بكل درجاتها المختلفة، إذ تتميز صاحبة هذه البشرة بإمكانية ملائمة أغلبية ألوان صبغات الشعر على بشرتها فتصبح جميلة وجذابة، لذلك تقدم لكِ «هن» أفضل صبغات شعر 2022 للبشرة البيضاء وهي:

ـ لون شعر أشقر رمادي؛ هو أكثر لون «تريندي» في هذه الفترة بسبب شكله الأنيق والذي تحاول غالبية النساء الحصول عليه.

ـ لون شعر كراميل براون؛ يضيف هذا اللون الشعور بالدفء والحيوية والأنوثة، مع تجديد الشباب ويصبح جذاب جدًا مع تسريحات شعر مختلفة، لأنه يصبح جذابًا جدًا على المرأة صاحبة البشرة البيضاء.

ـ لون شوكولا براون؛ لمن تحب الألوان الغامقة والداكنة؛ يعد اختيار رائع جدًا لصاحبات البشرة البيضاء، لأنه عند تغير لون الجذور لا يصبح هناك فرق لأنه مقارب جدًا من لون الشعر الطبيعي.

ـ لون جيت بلاك هير؛ تتميز هذه الدرجة باللون الأسود الداكن، ولكنها تزيد من لمعان الشعر، وتعطي الشعر جاذبية عالية جدًا.

ـ لون الأصفر النحاسي؛ من أكثر الألوان التي تليق مع صاحبات البشرة البيضاء، يساعد اللون النحاسي على إظهار أنوثتك، كما أنه يضيف لمعانًا للشعر الداكن أو الجاف.

ـ لون أشقر عباد الشمس؛ يعطي إحساسًا بالبهجة ويزيد من حيوية المرأة.

ـ لون شعر باستيل بينك؛ من أكثر الألوان المبهجة ويعطي أنوثة للمرأة هو لون الباستيل البينك لأنه موضة في الملابس وفي الشعر أيضًا.

ـ لون شعر متوسط الرمادي الأرجواني؛ هو لون هادئ ويعطي تدرجًا للألوان مع اللون الأرجواني الجذاب، وهذا اللون يليق على الشعر القصير ليصبح شكله جذابًا ومثيرًا.

ـ لون الشعر الرمادي براون؛ من أكثر الألوان التي تتناسب مع صاحبات البشرة البيضاء في عام 2022، وذلك لأنه يعطي شكلًا مستقيمًا للشعر، ولا يظهر هل القصة مناسبة أم هناك تقصفًا أو أي عيب في الشعر، كما أنه يتميز بأن لون الشعر الطبيعي وبذلك تستطيعي ملائمته مع أي نوع من الملابس.

ـ لون شعر الخوخي؛ هو لون مميز وغير تقليدي ويتناسب هذا اللون مع الشخصيات المرحة والحيوية.

ـ لون شعر برايت بينك؛ يتناسب جدًا مع صاحبات البشرة البيضاء، كما أنه يعطي إحساسًا بالجاذبية والجرأة.