تحذير لكل أم.. تجنبي استخدام مشايات الأطفال: «هيعرض طفلك للخطر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذر الدكتور محمد رفعت طبيب أطفال، الأمهات من استخدام مشايات الأطفال لمساعدة أطفالهم على المشي، إذ تعد من التصرفات الخاطئة ولا يجب القيام بها، وتلحق بالطفل مخاطر عديدة.

المشايات خطر على الأطفال

وأضاف في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090، أن مشايات الأطفال التي تستخدمها الأم بوضع الطفل بها، لتعليم أطفالهم المشي خطر على الأطفال، إذ تعلمهم الأطفال المشي بطريقة غير طبيعية.

المشايات تعود الأطفال على المشي بصورة غير طبيعية

وأوضح طبيب الأطفال أن المشاية تجعل الأطفال يعتادوا على المشي على أطراف أصابعهم، كما تجعل الطفل يمشي أسرع من المعتاد ومن المعدل الطبيعي للمشي بصورة طبيعية.

وشدد على ضرورة استغناء الأمهات عن مشايات الأطفال لما قد تسببه من كوارث للأطفال، لافتًا إلى عدم تحكم الطفل بالمشاية بصورة جيدة مما يجعله عرضة للعديد من الحوداث مثل الاصطدام بأشياء بالمنزل، أو السقوط بها، مشيرًا إلى تسبب المشاية بدفع الطفل لجسمه للأمام أثناء المشي بسبب تعوده على ذلك أثناء تعلمه المشي بواسطة مشاية الأطفال.