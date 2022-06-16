طبيب يحذر من مخاطر انشغال الأم أثناء إطعام رضيعها.. ويوضح الطريقة المثلى للتغذية

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور محمد رفعت، طبيب أطفال، إنه يفضل استخدام معالق السيليكون للأطفال في بداية دخول الطعام لهم، كونها طرية وغير مرتفعة الثمن، ومتوفرة بكل محلات بيع مستلزمات الأطفال، مشيرًا إلى اختلافها عن نظيرتها البلاستيكية.

إمكانية استبدال المعلقة السليكون بنظيرتها العادية

وأضاف في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090، أنه يمكن للأم في حالة عدم توافر الملعقة السليكون استبدالها بملعقة الشاي العادية المتوافرة بكل المنازل، لافتًا إلى أن الطريقة المثلى لاستخدامها هي وضع الطعام على طرف المعلقة، مع عدم السماح للطفل بمسكها أو أن يقبض عليها بأسنانه، مشيرًا إلى قيام الأطفال بهذه الأمور بداية من عمر 9 شهور، وهو ما يتطلب حرص الأم.

شغف الطفل بتقليد الوالدين

ولفت طبيب الأطفال إلى إمكانية المزج بين النوعين من الملاعق، المعلقة السليكون والمعلقة المعدنية، لأنها تساهم في تعود الطفل على استخدامهما، مشيرًا إلى أن جزء من شغف الأطفال بالأكل يرجع إلى حبه لتقليد الوالدين، موضحًا أهمية أن يكون طعام الأطفال في هذه المراحل المبكرة مهروسًا حتى لا يتعرضون للشرقة.

تركيز الأم مع الطفل أثناء تناوله الطعام

وشدد رفعت على ضرورة حرص الأمهات أثناء إطعام الطفل بهذا العمر، وعدم انشغالهم بأي حوار جانبي مع أحد الأشخاص مثل الأب أو الحديث بالهاتف، لافتًا إلى ضرورة انتباه الأم لكمية الأكل، والتأكد من بلع الطفل للطعام الذي بفمه، إضافة إلى النظر للطفل أثناء تناوله للطعام.

وأكد طبيب الأطفال ضرورة فحص الأم لطعام الطفل بيدها، إذ من الممكن وجود بعض القطع التي لم تهرس جيدًا أو بعض الشوائب أو الألياف، مشيرًا إلى أن تأكيل الطفل هو أمر هام وخطير، مشددًا على ضرورة الحذر حتى لا يتعرض الطفل للشرقة أو بصق الطعام أو أكل الطفل لشيء على غير إرادته.