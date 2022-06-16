7 نصائح فعالة تخلصك من الإرهاق العقلي.. «خلي بالك الأمر قد يتطور لاكتئاب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

بمجرد ذكر كلمة إرهاق يتكون في أذهاننا الصورة النمطية للإعياء وعدم القدرة على القيام بالعديد من الأشياء، ولكنه الاعتقاد الخاطيء، إذ يعاني الكثير من الأشخاص بإرهاق مستمر نتيجة انشغالهم بمشكلة أمر ما، ومن المحتمل أن يصل بهم الأمر حد الاكتئاب من الإرهاق العقلي والضغط المستمر على أذهانهم.

نصائح للتخلص من الإرهاق الذهني

لذا، يقدم «هن» في الموضوع التالي، مجموعة من النصائح التي تساعدك على التخلص من الإرهاق الفكري، وكيفية تجنب تأثيره السلبي على الصحة، وذلك وفقًا لموقع «Health Line».

- يعتبر الإرهاق من أكثر الحالات شيوعًا التي يصاب بها الكثيرون، ويظهر عليهم لمدة طويلة أو يمكن بشكل متقطع على بعض من الأشخاص، وتتمثل أعراضه بشكل عام في النقاط التالية:

- الإعياء، وعدم القدرة على القيام بالنشاطات اليومية.

- اضطراب في النوم.

- قلة التركيز.

- ضعف الذاكرة.

- الصداع.

- فقدان الشهية.

نصائح أخرى للتخلص من الإرهاق

ويعتبر الإرهاق من الأمور التي تدمر حياة صاحبها، خاصًة إذا تطور الأمر إلى الاكتئاب، لذا يلزم اتباع النصائح التالية للتخلص منه:

- يلزم الحرص على تناول قدر كافي من السوائل على مدار اليوم، حتى تتجنب حدوث جفاف في الجسم.

- ضرورة ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، وبالتالي تساعدك في الحد من الشعور بالتوتر والقلق فضلًا على دورها في تحسين الحالة المزاجية لديك.

- الحصول على ساعات كافية من النوم تتراوح من 6 إلى 8 ساعات.

- حاول عمل نمشاطات مختلفة، وزيارة أماكن جديدة تبعدك عن التفكير في الأمر الذي يشغلك حتى تمنح عقلك الراحة التي يحتاجها.

- يمكنك الاستماع إلى موسيقى تفضلها، ممارسة رياضة اليوغا، ستساعدك في الاسترخاء.

- يفضل الابتعاد عن تناول مشروبات الكافيين لتأثيرها السلبي في تغير الحالة المزاجية.

- إذا كنت تلاحظ أنك لم تستطع الخروج من حالتك، يمكنك اللجوء إلى طبيب متخصص حتى يساعدك بشكل خاص لتحسن حالتك.