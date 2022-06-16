طريقة عمل الكريم كراميل البيتي في الفرن.. حلوى الصيف المميزة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكريم كراميل حلوى صيفية بامتياز، يمكن تقديمها باردة في أيام ارتفاع درجات الحرارة، وفيما يلي طريقة عمل الكريم كراميل البيتي المميز بخطوات سهلة على طريقة الشيف سالي التلي.

طريقة عمل الكريم كراميل

3 أكواب حليب.

½ 1 كوب سكر أبيض.

2 بيضة كبيرة.

3 صفار بيض.

4 ملاعق كبيرة ماء.

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

⅛ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

يوضع كوب من السكر والماء، على نار متوسطة الحرارة، ويترك لمدة 8–10 دقائق، حتى يذوب السكر ويُصبح لونه بنيًّا.

يصب الكراميل في أطباق السوفليه، ثم ترص في صينية فرن كبيرة.

يوضع البيض وصفار البيض والملح وباقي السكر، في وعاء آخر ويخفق بالمضرب اليدوي حتى تختلط المكونات.

يسخن الحليب على نار متوسطة الحرارة، دون أن يغلي، ثم يرفع من على النار.

يضاف ¼ كوب من الحليب الساخن إلى خليط البيض، ويقلب بسرعة بالمضرب اليدوي حتى لا ينضج البيض.

يضاف هذا الخليط إلى باقي الحليب واخفقي جيدًا.

تضاف الفانيليا وتقلب، ثم تترك جانبًا ليبرد قليلًا.

يصب الكريم كراميل في أطباق السوفليه، ثم يصب ماءً مغليًا في الصينية التي تحتوي على أطباق السوفليه.

توضع الصينية في الفرن لمدة 35–40 دقيقة.

ترفع أطباق السوفليه من الماء المغلي، وتترك جانبًا حتى تهدأ، ثم توضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

يقلب الكريم كراميل في أطباق التقديم، ويقدم باردا.

طريقة عمل الكريم كراميل في الفرن

2 كوب حليب‏

6 معلقة كبيرة سكر‏

معلقة كبيرة فانيليا‏

5 بيض‏ات

¾ كوب سكر

طريقة التحضير

يوضع السكر على نار هادئة، في قدر غير لاصق حتى يذوب ويتحول إلى اللون العسلي، لتحضير الكراميل.

يوضع الكراميل في قوالب ويترك حتى يبرد.

يوضع الحليب السائل في الخلاط الكهربائي مع السكر الأبيض والفانيليا.

تخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.

يسكب الخليط في القوالب فوق طبقة الكراميل.

توضع القوالب في حمام مائي، أو صينية مملوءة بالماء.

يدخل القالب إلى فرن محمى مسبقاً ويترك حتى يتماسك وينضج.

يسخن الفرن من فوق حتى يأخذ وجه الحلى لوناً ذهبياً.

ترفع القوالب من الفرن وتترك لتبرد قليلاً.

تدخل القوالب إلى الثلاجة لحين التقديم.