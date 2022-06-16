طريقة عمل الستيك بالفرن.. وصفات سهلة ومميزة لعيد الأضحى المبارك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحل عيد الأضحى المبارك بعد أيام قليلة، ويتميز بتقديم أنواع اللحم المختلفة التي يجب أن تكون موجودة على سفرة العيد، ومن بينها الفتة واللحمة المسلوقة والكبدة، وكذلك الممبار والريش وغيرها من أجزاء الأضحية، وفيما يلي طريقة عمل الستيك بالفرن، بوصفة الشيف غادة التلي، للتجديد في وصفاتك.

طريقة عمل الستيك بالفرن

فيما يلي طريقة عمل الستيك بالفرن

المكونات:

4 قطع ستيك لحم بقري بوزن 220 غرامًا للقطعة الواحدة.

ثمرة بصل متوسطة.

2 ملعقة كبيرة صلصة ورسترشاير (يمكن استخدام الخل الأبيض بدلا منها).

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة بهارات ستيك.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

تفرم ثمرة البصل في محضرة الطعام بشكل جيد حتى تصبح مهروسة.

يوضع البصل المهروس في وعاء جانبي كبير مع الزيت النباتي وصلصة الورسترشاير ويخلط جيدًا.

يجب تنشيف قطع لحم الستيك من أية رطوبة بفوطة نظيفة أو بورق تنشيف المطبخ.

تتبل قطع لحم الستيك بالملح والفلفل والبهارات من الأعلى والأسفل ومن جميع الجوانب.

يوضع قطع لحم الستيك في وعاء الصلصة والتأكد من أن الصلصة تغطي قطع لحم الستيك جيدًا.

يوضع وعاء لحم الستيك في الثلاجة لمدة ليلة.

يسخن الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

توضع قطع لحم الستيك في صينية الفرن بعد دهنها بالقليل من الزيت.

توضع صينية لحم الستيك بالفرن على الرف الوسط، لمدة ساعة كاملة أو حتى ينضج الستيك حسب الرغبة.

تغطية صينية الستيك بورق الألومنيوم جيدًا مدة 10 دقائق حتى يرتاح اللحم ويحافظ على طراوته.

طريقة عمل ستيك مشوي بالمشروم

مشروم (عيش الغراب) طازج

ثوم مفروم

بصلة مقطعة جوانح

رشة فلفل أسود

رشة قرفة

ورقة لوري

4 حبات حبهان

طريقة التحضير

يوضع زيت بالمقلاة ثم البفتيك مع الخلطة واحدة واحدة ويقلى قليلا حتى يتغير لونه عن الجهتين.

يوضع البفتيك في صينية البايركس.

تقلب البصلة والمشروم المقطع مع رشة ملح كي ينزل الماء مع المشروم، ويضاف إليه الفلفل.

بعد التحمير يغمر بالماء المذاب فيه ملعقة كبيرة دقيق ويترك 3 دقايق حتي الغليان.

يوضع الخليط كله بالبايركس ويخلط مع التركيز على وضع الملح على اللحم.

ترش القرفة ويوضع الحبهان وورقة اللورى.

تغطى صينية الباريكس بالألومنيوم.

توضع الصينية داخل الفرن لمدة حوالي 40 دقيقة.

يقدم الستيك ساخنا مع الأرز الأبيض، أو المكرونة، وكذلك الخبز، ويمكن عمل الأرز البسمتي بالخلطة ويوضع الصوص السميك على الأرز لأفضل مذاق.