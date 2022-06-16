إزاى تعرفي نوع بشرتك؟.. اختبار سريع وخطوات بسيطة لتحديدها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العناية بالبشرة أمر حيوي للغاية، إذ تعتبر فنًا وعلمًا على حدٍ سواء، وأهم جانب في العناية بالبشرة العثور على المنتجات التي تناسبك بشكل فعال، وللأسف لا تحتوي منتجات العناية بالبشرة على جرعة سحرية ذات مقاس واحد يناسب الجميع، لذلك من الضروري معرفة نوع بشرتك للحصول على أقصى استفادة من روتين العناية بالبشرة وتلبية احتياجاتها، ومن ثم الإجابة على سؤال إزاي تعرفي نوع بشرتك.

لماذا يجب معرفة نوع بشرتك؟

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، يرغب الكثير منا في استخدام وشراء المنتجات المناسبة لبشرتنا ولكن ببساطة لا يعرفون كيفية ذلك، ويغمر السوق بمنتجات مختلفة مصممة خصيصًا لأنواع معينة من البشرة، لذا فإن فهم نوع البشرة يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في العثور على المنتجات التي تناسبك وتكافح مخاوفك دون التسبب في أي ضرر أو آثار جانبية.

ويمكن أن يؤدي التشخيص الخاطئ لـ نوع بشرتك إلى تفاقم حالة بشرتك وتهيجات غير ضرورية مثل إنتاج الزيت الزائد أو ظهور الحبوب أو حب الشباب أو حتى الجفاف.

يمكن تصنيف البشرة على نطاق واسع إلى أربع فئات رئيسية، وفيما يلي اختبار بسيط يمكنك إجراؤه لتحديد نوع بشرتك، بحسب موقع dermatology المتخصص في صحة البشرة والجلد بشكل عام.

إزاي تعرفي نوع بشرتك.. اختبار بسيط

الاختبار مكون من 5 خطوات كالتالي:

الخطوة الأولى

اغسلي وجهك في الصباح بمنظف لطيف من اختيارك، وتأكدي من استخدام تركيبة خفيفة ليست قاسية جدًا على بشرتك.

الخطوة الثانية

جففي وجهك بمنديل ناعم واتركيه.

الخطوه الثالثة

لا تضعي أي منتجات على بشرتك لمدة ساعة.

الخطوة الرابعة

بعد ساعة، خذي منديلًا نظيفًا وامسحي به بالتساوي على وجهك، وربتي على بشرتك بلطف.

الخطوة الخامسة

انظري إلى المنديل الورقي في يديك واشعري بشرتك أيضًا.

طريقة معرفة نوع البشرة

علامات البشرة الدهنية

ستشعرين أن بشرتكِ دهنية ولامعة جدا.

سوف تلطخ المناديل الورقية بالزيت، هذا يعني أن لديك بشرة دهنية.

علامات البشرة الجافة

ستشعري في بشرتك بالشد والجفاف، وقد تظهر القشور أو الحكة.

ستجد في المناديل الورقية بعض القشور الدقيقة، هذا يعني أن لديك بشرة جافة.

علامات البشرة المختلطة

ستشعرين أن بشرتك دهنية عند منطقة T، وأنفك سيكون لامعًا، في حين أن وجنتيك قد تبدو طبيعية أو جافة.

ستجدين في ورق المناديل زيت على شكل حرف T، مما يعكس منطقة T، بينما باقي الوجه جاف تماما، هذا يعني أن لديك بشرة مختلطة.

علامات البشرة العادية

لن تشعرين أن بشرتك جافة جدًا أو دهنية جدًا، المناديل الورقية ستكون صافية تماما من الزيوت والقشور، هذا يعني أن لديك بشرة عادية.