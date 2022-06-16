إزاي تعرفي أن جوزك متجوز عليكي؟.. 13 علامة ركزي معاها وطريقة واحدة رسمية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إزاي تعرفي أن جوزك متجوز عليكي؟، سؤال حير الكثير من السيدات في الفترة الآخيرة، وذلك بسبب أنه يحق للرجل الزواج من 4 سيدات وفقًا للدين الإسلامي، ولكن هناك العديد من الشروط لهذا الزواج منها إخبار الزوجة الأولى بهذه الخطوة مع ضرورة العدل بينهما، ولكن هناك بعض الرجال لا يخبرن زوجاتهن بهذه الخطوة ويجعلها تقع في شك هل هو متزوج أم لا؟، لذلك سنعرض ليكِ علامات وطرق لمعرفة هل جوزك متجوز عليكِ أم لا؟.

إزاي تعرفي أن جوزك متجوز عليكي؟.. اعرفي العلامات

ازدادت نسبة الخيانة في السنوات الأخيرة بين الرجال والسيدات، وذلك يؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ، ولذلك لكي تكوني ذكية عليك معرفة علامات وجود امرأة أخرى، وفقًا لرأي الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، والدكتورة عزة كامل، الناشطة الحقوقية، في لقاء تلفزيوني سابق على قناة «سي بي سي»، وهذه العلامات هي:

ـ المبالغة في التأنق عند الخروج

ـ حدوث فتور عاطفي في التعامل معك

ـ إجراء مكالمات هاتفية طويلة بحجة العمل

ـ نسيان المناسبات الخاصة والشرود لفترات طويلة

ـ تغير جذري في المظهر والملابس

ـ يصبح الرجل عصبي وتزداد الحساسية تجاه الأشياء بصورة كبيرة

ـ عدم الإحساس بالرضا عن أفعاك

ـ عدم مصاحبتك للأماكن العامة

ـ سماع الأغاني العاطفية

ـ تقديم هدايا بدون سبب

ـ التأخر عن المواعيد المعتادة

ـ اعتدال المزاج بشكل ملحوظ

ـ البريد الإلكتروني دائمًا فارغ

طريقة رسمية تعرفك جوزك متجوز عليكي ولا لأ

ويمكن للزوجة معرفة زواج زوجها من امرأة أخرى باستخراج قيد عائلي من الأحوال المدنية، إذ يحق للأقارب من الدرجة الأولى استخراجه، وإذا حصلت الزوجة عليه تلقائيا يتضمن كل المعلومات الأساسية عن الزوج والأسرة بشكل عام، وذلك في حال زواجها رسميا بعقد موثق، وخدمة استخراج قيد عائلي لها سنوات طويلة ويمكن استخراجها بشكل مميكن بعد عمليات التطوير التي تشهدها الحكومة في التحول إلى الإلكتروني.

كيفية التعامل مع الزوج المتزوج من أخرى

قدمت مدربة التنمية البشرية، ميس محمد، مع الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج «هي وبس» الذي يعرض على قناة «CBC سفرة» نصائح للزوجة لمعرفة ماذا تفعل مع زوجها المتزوج من أخرى، وهي:

ـ عليكِ معرفة أن زوجك إذا لجأ إلى واحدة آخرى فهو غير سعيد معك وبالتالي أنت غير مرتاحة، فيمكنك اللجوء إلى حل الانفصال وبالتالي كل شخص يصبح مرتاح في حياته ويشعر بـ السعادة الحقيقية.

ـ سعادة الإنسان تأتي من داخله وليست مرتبطة بالرجل، لذلك عليكِ أن تعلمي كيف تكوني سعيدة وأنتي وحيدة، وإذا كنت تشعرين أن السعادة مرتبطة به فعليك معرفة أن هناك مشكلة عندك من الأساس لأن السعادة لا ترتبط بالرجل بل هو يعطيها قيمة ويزيدها وليس أكثر.

ـ إذا كنت لا تريدين الانفصال بسبب سوء حالتك المادية فعليك البحث عن حل للمشكلة، إما التحمل والاستمرار معه في العلاقة أو ابحثي عن عمل لكِ ثم اتخذي قرار الانفصال.