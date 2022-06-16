توم هانكس «هزيل ومرتجف» في أحدث ظهور له.. السكري السبب أم فيلم جديد؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ظهر الفنان توم هانكس بصورة هزيلة وهو يتجول في شوارع مانهاتن بعد يوم واحد من انتشار فيديو له وهو يكافح لاحتواء اهتزاز ذراعه، وقد ارتدى «هانكس» البالغ من العمر 65 عامًا، ملابس فضفاضة وقبعة بيسبول عندما غادر منزله ولم يكن قادرًا على إخفاء جسده النحيف كتغيير كبير في الشكل عن فيلمه الأخير، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تفاصيل ظهور توم هانكس بشكل هزيل

في آخر ظهور لـ توم هانكس ارتجفت ذراعه بشكل واضح وهو يتكلم، كما تم تصويره في مانهاتن مساء الأربعاء الماضي أثناء حضوره العرض الأول لفيلم «إلفيس» مع زوجته ريتا ويلسون.

واشتهر الممثل توم هانكس بالتخلي عن مظهره الثابت مقابل الأفلام في الماضي، بما في ذلك دوره كمقيم للجزيرة الصحراوية في Castaway، وغيرها من الأفلام فكان يزيد ويفقد الوزن حسب الدور.

توم هانكس «هزيل» في آخر ظهور له

يُعرف الفنان الأمريكي هانكس باستعداداته المرهقة لأفلامه، ولكن ليس من الواضح سبب فقدانه الوزن مؤخرًا هل بسبب دور جديد؟، إذ أن فيلمه التالي من إخراج روبرت زميكيس، والذي سيلعب دور البطولة فيه إلى جانب روبن رايت، أم بسبب إصابته بالسكري من النوع الثاني، وهو ما أثار قلق جمهور الممثل العالمي، إذ أنه في عام 2013، كشف عن إصابته بمرض السكري من النوع 2، والذي قال إنه يرجع إلى كونه كسول وأحمق في طبيعة تناوله للطعام، وقد كان ثقيلا خلال التمثيل، وكان يكتفي بإزالة الخبز من ساندويتش البرجر ظنا منه أن هذا نظاما غذائيا صحيا، وهو ما اكتشف أنه غير صحيح نهائيا ويجب بذل مزيد من المجهود.

ومن الجدير بالذكر أنه كان فقدان الوزن الأكثر دراماتيكية لتوم هانكس هو في فيلم Castaway في عام 2000، عندما فقد 22 كيلوجراما، وفي فيلم فيلادلفيا عام 1993، حينما خسر 16 كيلوجراما، لذلك ليس من المعروف تحديدا سبب فقدانه الوزن.