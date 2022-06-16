الامارات | ضيف لايخطر على بال في منزل سيدة اميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن ضيف لايخطر على بال في منزل سيدة اميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت امرأة من ولاية كناتيكيت إلى منزلها من العمل لتجد منزلها محتلاً من قبل ضيف لايخطر على بال.

وقالت شانون ديفيس أنها وصلت إلى منزلها في وينستيد يوم الاثنين الماضي لتجد قطتها بالخارج وهي تحدق اتجاه النافذة مرعوبة وبطريقة غير عادية.

وقالت ديفيس لـ WFSB-TV: كانت نظرة غريبة على وجه القطة ولم ألاحظ أن الستارة كانت في الخارج كما أنني رأيت حينها ظلًا يسير بجوار النافذة، واكتشفت ديفيس حينها أن دبًا كبيرا دخل من النافذة وشق طريقه إلى مطبخ البيت.

وعلى الفور طلبت ديفيس، التي نشرت مقطع فيديو للدب على Facebook، المساعدة من أحد الجيران.

وشرحت المرأة ما جرى لاحقا حين بدأ الجار يقرع الباب، حيث» دخل الدب إلى غرفتي وتسلق من نافذتي«. بحسب موقع"يو بي آي".

وأوضحت أن الزائر الغريب لم يتسبب في أضرار جسيمة داخل المنزل»كانت هناك مصاصة ملتصقة بالسجادة. وقد سحبت صينية الوجبات الخفيفة. تم سحبها إلى الحافة ولكن لم يكن هناك سوى حزمة من رقائق الفانيليا وبعض البقع. وكان هذا كل شيء".

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