تفاقم الغضب ضد كيم كاردشيان بسبب فستان مونرو.. «عملت دايت ومفيش فايدة» (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فستان أيقوني عُرفت به النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو، باسم happy birthday Mr. president، والذي ارتدته قديما أمام جون كنيدي، وأرادت كيم كاردشان أن ترتدي نفس الفستان ولكن موجات الغضب تلاحقها منذ اليوم، فبخلاف التلف الذي حدث في ظهر الفستان نفسه، والفصوص التي تزينه، أظهر فيديو جديد مزيدا من التلف، وقطع في حمالات الفستان ما أدى إلى موجة غضب جديدة.

تفاصيل قطع فستان مارلين مونرو بسبب كيم كاردشيان

مقطع فيديو جديد شاركه المخرج الأمريكي Darrell Rooney عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والذي أعيد نشره بعد ذلك بواسطة الحساب الذي يركز على الموضة دايت برادا، يقول إنه يُظهر الفستان المعروض في هوليوود، وتم تصويره بعد أن استعارته كيم كارداشيان، لحضور Met Gala في 2 مايو الماضي، إذ يظهر فيه تلفيات جديدة.

يُظهر المقطع الجديد الفستان على عارضة داخل علبة عرض زجاجية، لقطات مقربة للحمالات الخلفية اليمنى وبها تمزق واضح؛ إذ أكد معجبو مارلين مونرو أن هذا الضرر قد تعرض له نتيجة نقل الفستان إلى نيويورك وارتداء كارداشيان له على السجادة الحمراء.

قطع جديد في فستان مارلين مونرو التاريخي

وكتب «داريل»، الذي شارك مقطع فيديو للفستان في منشور يسلط الضوء على القماش المشدود: «انظر إلى الضرر الذي سببته كيم كاردشيان، أصبح فستان مارلين مونرو لعام 1962 ممزقًا متعددًا الآن».

وزادت تلك المنشورات من موجة الغضب بين جمهور مونرو، إذ سارع الكثير منهم لانتقاد كاردشيان وريبلي في التعليقات، بل وطالب البعض بمعاقبة نجمة تلفزيون الواقع، لأن ما فعلته بالفستان «مقرف تماما»، بحسب وصفهم.

وعلى الرغم من أن كيم كاردشيان خضعت لنظام غذائي صحي صارم لمدة 3 أسابيع قبل ارتداء الفستان، وفقدت الكثير من الوزن فعلا، إلا أنها أحدثت تلفيات كثيرة بالفستان لأنه بالفعل مقاسه صغير عليها، وهو ما جعل الجمهور يصفها بالمغرورة.