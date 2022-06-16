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الفرق بين دم الحمل ودم الدورة الشهرية.. «اعرفي الأسباب والاختلافات»

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القاهرة - سمر حسين - صحة

الفرق بين دم الحمل ودم الدورة الشهرية

الفرق بين دم الحمل ودم الدورة الشهرية، أمر محير للسيدات، إذ يعتبر دم الحمل من من أولى العلامات التي تدل على وجود جنين، ومع ذلك يحدث جدلا واسعا لأنه يشبه التبقع الخفيف أو بداية الدورة الشهرية، ومع ذلك فإن العديد من النساء الحوامل يفقدن هذه العلامة المبكرة للحمل، بينما في بعض الحالات، يكون النزيف أثناء الحمل علامة حمراء على وجود خطأ ما، ومع ذلك فهو يمكن أن يكون محيرًا أو مفقودًا، خاصة بالنسبة للنساء اللائي لا يحاولن بنشاط الحمل، فقد قمنا بتقسيم خصوصيات وعموميات هذه العلامة المبكرة.

الفرق بين دم الحمل ودم الدورة الشهرية

أسباب حدوث دم الدورة الشهرية

أولا للتفرقة بين دم الحمل ودم الدورة الشهرية يمكن معرفة دم الدورة الشهرية، إذ أن تلك الدورة لحدوث الإباضة وتختفي، وعندما يكتشف الجسم عدم حدوث حمل يتلقى الدماغ إشارة بأن الاستعدادات السابقة للولادة لم تعد ضرورية وعندها تتساقط بطانة الرحم السميكة، مما يتسبب في الدورة الشهرية وعلى الرغم من عدم حدوث حمل حينها إلا أن الأطباء يحددون موعد الحمل من ميعاد آخر دورة شهرية، وفقا لموقع Family education.

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الفرق بين دم الحمل ودم الدورة الشهرية

- أولا الفرق بين دم الحمل ودم الدورة الشهرية من حيث اللون: غالبا ما يكون لون دم الحمل وردي أو بني فاتح، بينما يكون لون الدورة الشهرية أحمر داكن أو بني.

- الآلام والتعب: تكون انقباضات الحمل خفيفة ومتقطعة بينما يكون ألم الدورة الشهرية شديدا وقد تحتاج بعض النساء لمسكن للآلام.

- دم الحمل يكون خفيفا ولفترة قصيرة جدا قد تكون يوم أو يومين ومتقطعة بينما يكون دم الدورة الشهرية غزير ومتواصل لمدة قد تصل لأسبوع.

- الأعراض المصاحبة لذلك الدم: الغثيان والقىء والخمول من أبرز علامات الحمل بينما الألم الشديد وتقلبات المزاج من أعراض الدورة الشهرية.

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الفرق بين دم الحمل ودم الدورة الشهرية بمدة نزول الدم

مدة نزول دم الحمل تستمر غالبًا ليومٍ أو يومين على الأكثر، وينزل في شكل بقع متقطعة، لكن عند بعض النساء قد تصل لـ4 أيام، أما بالنسبة لمدة نزول دم الدورة الشهرية، يبدأ نزول دم الحيض خفيفا ويستمر مدة حوالي من 4-7 أيام، ويظل متواصلًا طيلة المدة ما بين خفيف لقوي لكنه لا ينقطع حسب حالتك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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