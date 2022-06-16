مطعم يثير الجدل بتقديم المجوهرات مع الوجبات: كباب بالذهب عيار 24 (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت البلوجر وصانعة المحتوى رانيا يحيى، مقطع فيديو جديد، حاز على رواج كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال تواجدها بأحد المطاعم في آخر رحلاتها بدبي.

وظهرت رانيا يحيى خلال المقطع، وهي تتناول الغداء في أحد المطاعم الكُبرى التي قدمت لها الحلويات داخل علبة مجوهرات، إلا أن المثير للدهشة هو وجود الذهب والألماس داخلها بالفعل بجانب الطعام، ما أثار دهشة صانعة المحتوى، رانيا يحيى ورفقائها، متساءلين عن إذا كانت المجوهرات حقيقية بالفعل أم لا.

رانيا يحيى تتفاجأ بمجوهرات مع وجبة الغذاء

ونشرت «يحيى» المقطع عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حبيت أجرب مطعم إيراني في الأوتيل، التجربة كانت لطيفة لكن أتفاجئت أنهم بيقدموا الحلو في علبة مجوهرات».

كما شاركت بجزء من قائمة المأكولات المقدمة، وعلى رأسها وجبة كباب بالذهب عيار 24، ما أثار جدلًا واسعًا حول المطعم.

الرواد يتفاعلون مع المقطع

وعلى الفور تفاعل الرواد مع المقطع المثير للجدل، معبرين عن دهشتهم من المطعم وطريقة تقديمه، إذ تنوعت التعليقات بين: «المطعم الإيراني مطعم طيب جدا وأكلهم وكمان لو أكلتي الكفتة بتاعتهم شي وهم وتشربي الشاي على طريقتهم»، «ثراء فاحش عندهم»، و«خدي البراونيز تيك أواي بسرعة وأجري».

من هي رانيا يحي؟

الجدير بالذكر إن رانيا يحي، هي صانعة محتوى، وممثلة مصرية شابة، كانت شاركت في مسلسل «القمر لآخر الدنيا» بعد مشاركتها الأولى في مسلسل «أبو العروسة» أمام سوسن بدر، وسيد رجب.