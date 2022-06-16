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الامارات | خبراء: الكاكاو والموز سيختفيان عام 2050 .. واستعدوا لوداع البطاطا !

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع خبراء أن يؤدي الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتغير البيئي في العالم الى القضاء التام على بعض المحاصيل المهمة، في حين قد يصبح بعضها الآخر نادراً ومكلفاً، كالشوكولاته والموز والأرز والقهوة والبطاطس.

فمن الممكن القضاء على نبات الكاكاو تماماً بحلول عام 2050، كما توقعت دراسة حديثة صادرة عن جامعة أكستر البريطانية إمكانية القضاء على الموز بسبب الظروف المناخية المعاكسة بحلول العام نفسه.

وأفاد تقرير لمنظمة الغذاء والزراعة "الفاو" أن موارد المياه ستخف وتشح الأراضي لزراعة الأرز، لا سيما في آسيا، حيث يمكن أن تنخفض قابلية الأرض لزراعة محاصيل الأرز بأكثر من 50 % خلال القرن المقبل.

وأفاد عدد من الخبراء أن حبوب البن معرضة لخطر الانقراض. كما قد يضطر البشر إلى توديع أطباق البطاطس بسبب تغير المناخ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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