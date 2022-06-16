الامارات | ​آمبر هيرد​ في أول مقابلة تلفزيونية بعد المحكمة: "أحب ​جوني ديب" !

شكرا لقرائتكم خبر عن ​آمبر هيرد​ في أول مقابلة تلفزيونية بعد المحكمة: "أحب ​جوني ديب" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت النجمة العالمية ​آمبر هيرد​ الترند على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، بعد تصريحاتها الأخيرة في أول مقابلة تلفزيونية في برنامج "Today Show" بعد قضيتها مع زوجها السابق الممثل العالمي ​جوني ديب.

وفي حديثها عن زوجها السابق قالت: "أنا أحبه ! لقد أحببته من كل قلبي، وحاولت قصارى جهدي لإنجاح علاقة محطمة للغاية ولكن لم أستطع، لا توجد مشاعر سيئة أو سوء نية تجاهه على الإطلاق، أعلم أنه قد يكون من الصعب فهم ذلك أو قد يكون من السهل حقًا فهمه، إذا كنت قد أحببت أي شخص من قبل فيجب أن يكون ذلك سهلاً".

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