الامارات | بجائزة كبرى ودون نهاية قاتلة.. حان وقت مسابقة «سكويد جيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن بجائزة كبرى ودون نهاية قاتلة.. حان وقت مسابقة «سكويد جيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يعدّ مسلسل (سكويد جيم) (لعبة الحبار)، الكوري الجنوبي الأكثر مشاهدة على شبكة نتفليكس، مجرد مسلسل تلفزيوني خيالي، بعد أن أعطت خدمة البث الضوء الأخضر «لأكبر منافسة واقعية لها على الإطلاق» تحت اسم «لعبة الحبار.. التحدي».

لكن وعلى خلاف المسلسل الذي تكون فيه الرهانات على الحياة أو الموت، فإن أسوأ مصير ممكن في المسابقة، التي تضم 456 لاعباً سيكون الخروج منها من دون الحصول على الجوائز التي تبلغ قيمتها 4.56 ملايين دولار، والتي تقول «نتفليكس» إنها أكبر جائزة بمبلغ مقطوع في تاريخ برامج الواقع التلفزيونية.

وأصبح «لعبة الحبار» أكثر المسلسلات مشاهدة على منصّة «نتفليكس» عندما بدأ عرضه في سبتمبر الماضي. ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم.

وقالت «نتفليكس» إن الموسم الأول يحمل الرقم القياسي باعتباره المسلسل الأكثر شعبية على الشبكة، إذ بلغ حجم مشاهداته أكثر من 1.65 مليار ساعة في أول 28 يوماً.

4.56

ملايين دولار، قيمة جوائز المسابقة الجديدة.

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