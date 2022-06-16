الامارات | وفد من «الفجيرة للفنون» يزور مركز جمعة الماجد

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «الفجيرة للفنون» يزور مركز جمعة الماجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أول من أمس، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بهدف الاطلاع على جهود المركز في حفظ التراث، وبحث سبل التعاون في المجالات المشتركة.

بدأت الزيارة في معرض مسيرة العطاء الذي يضمُّ عدداً من المخطوطات الأصلية، وصوراً توثق الزيارات العلمية والاتفاقيات التي عقدها المركز مع مؤسسات ثقافية عالمية، كما زار الوفد قسم المكتبات الخاصة، واطلع على عمليات التحويل الرقمي لجميع الكتب والوثائق في المختبر الرقمي، وخُتِمَت الزيارة في قسم المخطوطات، حيث شاهد الوفد بعض المقتنيات من المصاحف والمخطوطات الأصلية.

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