الامارات | اكتشاف فلكي جديد.. ثقب أسود تعادل كتلته 3 مليارات شمس

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف فلكي جديد.. ثقب أسود تعادل كتلته 3 مليارات شمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت جامعة سيدني الوطنية في أستراليا، أمس، إن علماء فلك اكتشفوا الثقب الأسود الأسرع نمواً خلال التسعة مليارات سنة الماضية.

وأوضح الفريق الدولي، بقيادة علماء الفلك في الجامعة - أصحاب الاكتشاف - أن الثقب الأسود، الذي تعادل كتلته ثلاثة مليارات شمس، يستهلك ما يعادل أرضاً واحدة كل ثانية، ويضيء أكثر سطوعاً بـ7000 مرة من كل الضوء الصادر عن مجرتنا.

وقال الباحث الرئيس، كريستوفر أونكن: «لقد كان علماء الفلك يبحثون عن أجسام مثل هذه لأكثر من 50 عاماً. وعثروا على الآلاف من تلك الأكثر خفوتاً، لكن هذا (الثقب) الساطع انزلق بشكل مدهش، دون أن يلاحظه أحد»، واصفاً إياه بأنه «إبرة كبيرة جداً وغير متوقعة في كومة القش».

وأضاف: «الآن نريد أن نعرف لماذا هذا مختلف، هل حدث شيء كارثي؟ ربما اصطدمت مجرتان كبيرتان ببعضهما بعضاً، وحوّلتا الكثير من المواد إلى الثقب الأسود لتغذيته».

ووفقاً للفريق، فإن الثقب الأسود، أكبر بـ500 مرة من الثقب الأسود في مجرتنا، ما يعني أنه يمكن رؤيته بسهولة من قبل أي شخص لديه تلسكوب لائق تم تثبيته في منطقة مظلمة.

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