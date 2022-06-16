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الامارات | زووم.. على العالم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن زووم.. على العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «إن المتتبّع لمسيرة أهم الفنون البصرية الحديثة، سيلحظ الشعبية الجارفة، التي بات يكتسبها فن التصوير الضوئي بفضل التقنية المتطوّرة، التي أوقدت مواهب أصحاب الأنامل المبدعة في هذا المجال، فبات التصوير الضوئي فناً شعبياً، إن لم يكن على مستوى الممارسة، فعلى مستوى التذوق والاستمتاع بفك شيفراته الإبداعية».

حمدان بن محمد آل مكتوم

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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